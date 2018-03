2. Magic Slam des OZ Frankfurt

Es ist 20.00 Uhr! Mit Musik, Pyrotechnik und Verteilung von Getränken aus der Magischen Bar eröffnet Andreas diesen Abend, um anschließend unserem Mitglied, Frau Anita Willkomm, im Namen des OZ Frankfurt zum Geburtstag zu gratulieren.

Dann ist es soweit. Sieben Zauberkünstler treten in den Wettbewerb und werben um die Gunst des anwesenden Publikums. Nach jeder Performance wird angestimmt. Danach wird die Reihenfolge ausgelost. Amedeo muss als erster ran und zeigt eine mentale Nummer mit einer Vorhersage. Weiter geht es urkomisch mit Stefan und Kay. Sie demonstrieren Comedy in Zeitlupe. Danach wird ein Video von Pit eingespielt. Er erläuter mit ernster Mine und in seiner unnachahmlichen Art die „Aufnahmeprüfung“ des MZvD. Wir liegen am Boden vor Lachen. Aber wir sind ja nicht alleine zu unserem Vergnügen hier …! Alexey ist an der Reihe und zeigt eine mentale Routine rund um die Apokalypse. Das Ende der Welt. Klasse gemacht. Der Effekt stellte so manchen vor ein absolutes Rätsel. Danach ist Mario, der „Maggier“, dran. Mario erläutert uns ein psychologisches Phänomen mit Ketchup Flasche und Spielkarten: Déjá vu, eine neue Situation erlebt und nicht geträumt zu haben. Toll! Alexander ist an der Reihe und lässt „Stahlnetz-Stimmung“ aufkommen. Er zeigt das Mörderspiel, erklärt die Regeln und verlässt den Raum. Manfred ist der Vorleser und Rado das Opfer, das von Stefan hinterhältig gemeuchelt wird. Ein klarer Fall für Kommissar X, alias Alexander, der den Fall mit Spannung löst. Danach wird es utopisch: Spieglein, Spieglein auf der Leinwand…! Manfred hat ihn mitgebracht. Magic 3000, ein Zauberspiegel aus der Zukunft. Der Spiegel wird auf die Leinwand projiziert, bekommt plötzlich ein Gesicht, fängt an zu sprechen und errät die Spielkarte, die Kay frei gewählt hatte. Sachen gibt’s! Einer fehlt noch: Richtig: Der Titelverteidiger vom letzten Jahr: Monsieur Brezelberger. Er zaubert gleich den Pokal aus dem Hut, faselt etwas vom Zersägen der Jungfrau und intoniert dazu das Chanson: „… sägen ist nur das eine!“ Dabei raucht und qualmt das Akkordeon und nebelt unser Zirkellokal ein. Monsieur, der Kugelblitz des Varietés. Nach Auszählung der Stimmen ist er der alte und neue Gewinner des 2. Frankfurter Magic Slam. Herzlichen Glückwunsch!

Doch gilt der Dank allen Akteuren, die diesen Abend mitgestaltet haben. Ihr ward einfach wunderbar. Danke für diesen tollen Abend.

Text: Dieter Daniel | Bilder: Chantal Sprenger