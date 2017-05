Bert Rex

Bert Rex – die vierte Dimension

Nach dem uns Philippe Walter seine Wettbewerbsnummer für die Deutschen Meisterschaften vorgestellt hatte, hieß es Bühne frei für Magie & Komik: Bert Rex!

Sein Seminar betitelte Bert Rex „Vom Trick zur Wirkung“. Effekt, Vortrag und Rhythmus waren die Grundlagen dieses Seminars, gepaart mit Sprache, Körpersprache, Präsenz, Spannung und Timing, wobei der Text bei einigen Routinen der Kontrapunkt zum eigentlichen Effekt bildeten, so z. B. bei der ersten Routine, wo ein Tuch und eine Münze unter einer Plastiktüte die Plätze tauschten und im Vortrag Goethes Erlkönig humoristisch rezitiert wurde. „… mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht…?“

Eine Zombie-Routine mit einer Krone, das Erscheinen von Wiener Würstchen oder das Kartenkunststück „Das Geheimnis“, zehn Minuten Wartezeit, sonst wäre es ja kein Geheimnis mehr … Die anwesenden Protagonisten wurden teilweise schon sehr bemüht, nicht alleine wegen der gezeigten Effekte oder den launigen Vorträgen, sondern auch mit der Frage nach dem „Warum“ und der richtigen Antwort nach dem „Wie“. Keine leichte Aufgabe, aber genau darin lag ja auch der Schwerpunkt dieses Abends. Was wir sahen war der Varietékünstler Bert Rex, unnachahmlich in all‘ dem, was er sagt und wie er es macht.

Das schallende Gelächter wird schnell verklingen, lässt man den Abend Revue passieren und hinterfragt seine eigene Kunst und sein Können. „… Bin ich organisch in meiner Gesamtdarbietung, ist meine Bühnenfigur glaubhaft zu dem, was ich sage und wie ich es, passend zu mir, vorführe?

Die clownesken Zaubereien eines Profis haben uns in ihrer Gesamtheit aufgezeigt, wie das funktioniert, ohne dabei selbst zu funktionieren wie ein Uhrwerk. Das ist zwar präzise, aber dennoch zu wenig. Vollständigkeit ist etwas anderes. Wir müssen in all‘ dem, was wir tun, organisch sein. So die Botschaft von Bert Rex. Keine leicht Aufgabe, aber lösbar.

Unterm Strich wurden auch einige Dinge anhand von Beispielen hinterfragt. Das mag einerseits seine Berechtigung haben, aber im Grunde kann man alles hinterfragen und wenn dem so ist, kann man es auch ganz bleiben lassen.

Zum Schluss möchte ich dennoch eine Frage von Bert Rex beantworten, die da lautete: „… warum zaubern Sie …?“ Die Antwort darauf gab er selbst: „… Sagen Sie jetzt bitte nicht, weil es mir Spaß macht!“ Sorry, aber hier muss ich wiedersprechen. Ja, ich zaubere, weil es mir Spaß macht. Zauberkunst ist sinnvoll, kreativ, erfüllend und erschließt soziale Netze. Und das macht einen Riesenspaß!

Text: Dieter Daniel-Ravelli

Bilder: Wolfgang Loh