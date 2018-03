Die Kraft der Gedanken…

… und die Demonstrationen der Protagonisten an einem gut besuchten Montag Abend im Ortszirkel Frankfurt lies keine Wünsche offen.

Eröffnet wurde der Abend von unseren Anwärtern Amedeo und Alexander, deren Routinen zwar unterschiedlicher nicht hätten sein können aber dennoch hohen magischen Gehalt hatten. Amedeo erriet Getränke, die sich unsere Zuschauerassistenten nur in ihrer Phantasie vorstellten und Alexander beeinflusste nicht nur den Willen von unserem Mitglied Ello sondern sagte auch ein Land voraus, an das Ello nur gedacht hatte. Gekonnt gemacht!

Dieter zeigte die Schicksalsstunde, ein Klassiker der Mentalmagie mit einer Taschenuhr und einem alten Kartenspiel. Der Klimax der Routine ist, dass der Wert einer durch Zufall gewählten Zuschauerkarte bereits in den Uhrendeckel eingraviert ist. Harry Keaton aber Schoss den Vogel ab. Er lies sich Daten zurufen und prompt nannte er nicht nur den Wochentag sondern auch ein Ereignis, dass sich an dem vom Zuschauer genannten Datum ereignete. Eine faszinierende Routine, die noch in der Entwicklung ist. Danach ging es in die Diskussion rund um die Mentalmagie. Ein Kessel Buntes rund um diese Sparte, Pro und Kontra, Einfallsreiches, Erfahrungen, Tipps und Tricks, und, und, und …!

Zum Schluss gab Wolf von Keyserlingk noch einen zum Besten: Zwei Papierteller werden ins Publikum gegeben. Der Zuschauer denkt – nur denkt sich ein Wort und gibt die Teller zurück: Zwischen den Tellern steht das nur gedachte Wort des Zuschauers. Eben alte Schule!

Alles in allem ein lebhafter Abend und vielleicht hätte man sich noch die eine oder auch andere Vorführung gewünscht. Aber der lebhafte Gedankenaustausch hat auch viel Freude gemacht, womit wieder einmal bewiesen wäre: Man muss sich nicht immer etwas vorzaubern. Es macht auch Spaß, öfter miteinander konstruktiv über ein Kunststück zu reden.

Text: Dieter Daniel