Ein historischer Abend

(26. Oktober 2025) Stimmengewirr, Gedränge, gespanntes Warten. Ein Abend, an dem unser Zirkellokal aus allen Nähten platzte. Michael Ammar ist auf seiner Abschiedstour – man könnte auch fast schon sagen: Tournee. Seit Wochen ist er bei Ortszirkeln überall in Deutschland zu Gast, davor war er in anderen europäischen Ländern unterwegs. Michael Ammar gehört zu den Zauberkünstlern weltweit, die diese Kunstform am meisten geprägt haben. Vor allem durch seine Art, sie zu vermitteln.

Im Seminar zeigte er viele Klassiker und ein paar neue Ideen. Wer ihn schon mal gesehen hatte, kannte einiges davon. Aber das war gar nicht entscheidend. Ein gutes Seminar muss für mich immer etwas bieten, dass über die reinen Tricks und Erklärungen hinausgeht und das bleibt: Eine besondere Energie, eine besondere Idee, Gedanken und Einstellungen, die zum Nachdenken anregen und einen nachhaltig beeinflussen. Das bot Michael Ammar. Seine Herangehensweise, die aus allen Erklärungen sprachen, seine sympathische und herzliche Art machten klar: Hier zaubert jemand, der es liebt, Menschen zu begeistern und der weiß, wie das geht – und was es dafür nicht braucht.

Ich gebe es zu: Ich bin ein Fan. Und sehr froh, dass ich noch die Möglichkeit hatte, Michael Ammar einmal live zu erleben. Ich war damit aber auch nicht allein, denn in der Pause standen die Menschen Schlange, um Fotos zu machen oder sich ihre Ausgabe seines Buches unterschreiben zu lassen. Über dem ganzen Abend schwebte bei allen das Bewusstsein, dass es das so nicht mehr geben wird. Auch bei Michael Ammar, der auf dieser Tour von seiner Frau Hannah begleitet wurde. Der lang anhaltende Applaus am Ende und auch die Ergriffenheit, die in seinem Blick lag, machte klar: Das war historisch.