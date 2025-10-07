Ein Terzett a quatuor

(6. Oktober 2025) Was ist viel, was ist wenig? Fünf Minuten können eine lange Zeit sein oder eine kurze: Es hängt halt davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet. Vier Teilnehmer an einem Zirkelabend können viel sein oder wenig, je nachdem durch welche Brille man schaut. Es ist einerseits schade, dass sich nicht mehr Zauberfreunde gefunden haben, die Testpublikum für unseren sehr engagierten Anwärter Freddy Thau sein wollten, dem wir an diesem Abend die Gelegenheit geben wollten, sein Prüfungsprogramm noch einmal zu spielen. Der hätte auch gerne vor 20 Leuten gespielt, so wie ich ihn einschätze. So war es dann aber ein sehr erlesener Kreis, der gelauscht, geschaut und wertschätzend Verbesserungsvorschläge unterbreitet hat. Und danach haben wir gejammed – das ist der Versuch, einen coolen Ausdruck dafür zu finden, dass wir uns gegenseitig „Sachen“ gezeigt haben, teilweise auch „Zeug“: Das hat ’ne Menge Spaß gemacht! Sollte man mal drüber nachdenken, sowas zu formalisieren: Jeweils vier, fünf Leute setzen sich an jeweils einen Tisch und spielen mal ein bisschen rum …