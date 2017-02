Erinnerungen an Rudolf Kneuer †22.012017

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser Ehrenmitglied Rudolf Kneuer am 22. Januar im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand auf Wunsch der Familie in aller Stille statt.



Mit dem Zauberbuch „Der verhexte Tisch“, von Hanns Friedrich, fing alles an.

Danach folgte der Eintritt in den Magischen Zirkel von Deutschland. Die geheimnisvolle Welt der Zauberkunst stand ihm somit offen. 60 Jahre lang sollte diese Verbundenheit zur Zauberkunst und sein Engagement im Ortszirkel Frankfurt am Main andauern.



In frühen Jahren zauberte „Aladin“, wie sein Bühnenname war, vor Kalanag, traf Punx, Dai Vernon und viele weitere, große namhafte Zauberkünstler auf der ganzen Welt.

Er fuhr nach Blois in das „Haus der Magie“, wo Robert Houdin geboren wurde, zauberte am Nordkap, der ehemaligen Sowjetunion, in Amerika und auf Kreuzfahrtschiffen. Und obwohl Rudi die Bühne und den Salon weltweit bespielte, galt seine große Liebe der szenischen Mikromagie.



Im Zirkel konnte er begeistern, aber auch kämpfen und streiten. Er war das moralische Vorbild des Ortszirkel Frankfurt am Main.



Nun ist dein Weg zu Ende, lieber Freund, dein Lebensbuch geschlossen.

So leb‘ denn wohl, wie man im Himmel nur wohlleben kann und vergiss deine alten und jungen Freunde vom Ortszirkel Frankfurt nicht.



Text: Dieter Daniel-Ravelli