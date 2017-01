Gedächtnistraining mit Wilfried.

Mnemotechnik

Nachdem uns Wilfried etwas über den Ursprung des Wortes Mnemotechnik, auch Gedächtnistraining (aus dem griech. μνήμη mnémē „Gedächtnis, Erinnerung“ und τέχνη téchnē ‚Kunst‘) erklärte, gab es gleich Tipps aus der Praxis für die Praxis am Beispiel der Kettenmethode. Begriffe werden dabei gedanklich zu Bildern oder Kurzgeschichten, kurz Eselsbrücken, verknüpft. Ideal zum Lernen von kurzen Listen.

Ein weiteres Beispiel war die A – Z oder Alphabet Methode. Diese Methode bringt ein System in die Assoziationskette hinein. Dabei wurden auch Beispiele demonstriert, wie man die Assoziation durch Ansprechen der Sinne verstärken kann.

Demonstriert wurde anschließend das „Riesengedächtnis“ mit Beispielen aus der Rudi Carrell-Show „Am laufenden Band“.

Des Weiteren ging Wilfried auf das Tamariz Deck ein. Er demonstrierte uns, wie man in beide Richtungen Bilder abrufen kann und somit in der Lage ist, jeden Kartenwert an jeder Position im Tamariz Stack zu finden. Und umgekehrt. Mit dieser Methode hat Wilfried somit 52 bildhafte Speicherplätze für alle Zahlen- und Bilderkarten. Beschrieben hat er diese Methode in einer Broschüre, die er an diesem Abend gegen eine Spende in die Ortszirkelkasse abgab.

Eine Kartenroutine am Beispiel des Binärsystems, „zwei, doppelt oder paarweise“ waren der Abschluss des Abends.

Fazit: Während wir gewöhnlich versuchen, unsere Fakten durch ständiges Wiederholen und auswendig lernen einzuprägen, setzen die uns von Wilfried gezeigten Methoden andere, einfachere Maßstäbe. Das rationale Denken wird eliminiert. Warum also nicht beide Gehirnhälften aktivieren? Das Ergebnis: Es lassen sich die erstaunlichsten Gedächtnisleistungen erzielen.

Absurditäten am Rande unserer Intelligenz und dennoch eine ernst zu nehmende Angelegenheit.

Danke, Wilfried, für diesen erfrischenden Abend!

Text: Dieter Daniel Bilder: Rado