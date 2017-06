Gelegte, nicht nur memorierte Spiele

Methoden, Varianten und Routinen waren das Thema zum gestrigen Abend mit memorierten und gelegten Kartenspielen.

Zu Beginn demonstrierte uns Wilfried seine Ideen und die Umsetzung zu einem mnemotechnischen Spiel nach Si Stebbins.

Danach zeigte Kay einige Routinen mit einem gelegten Kartenspiel, bevor es in die Königsklasse des memorierten Spiels ging, was uns Pit einmal mehr in seiner unnachahmlichen Art demonstrierte.

Alexander zeigte ein raffiniertes und überzeugendes Kartenfinden, während Rado mit Symbolkarten eine bewährte Routine von Carlhorst Meier vorführte.

Dieter zeigte mit einem gelegten Spiel ein „Muskellesen“, was Matteo um so mehr erstaunte, da das Spiel doch zwei mal riffelgemischt und mehrmals abgehoben wurde. Aber genau darin lag ja die Lösung: Durch das Riffelmischen wird das Spiel in zwei Ketten, die zyklisch verlaufen, aufgeteilt, der Zyklus aber nicht unterbrochen wird. Ein Prinzip, dass in zahlreichen anderen Effekten eingesetzt werden kann. Nach Diskussionen, Anregungen und Kritiken im allgemeinen bildete die Lennart Green Routine „Rainman“ den Abschluss eines sehr informativen Abend mit memorierten und gelegten Spielen. Ein Abend, der mehr Zuschauer aus unseren Reihen verdient hätte.

Text: Dieter Daniel Bilder: Rado