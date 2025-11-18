Harmloses Nerdtum

(17. November 2025) Es ist November, es ist dunkel und kalt, es ist grau und unwirtlich ja, mein Gott, November eben. Und da sitzt ein kleiner Haufen von Leuten beisammen und zeigt sich gegenseitig den immer gleichen Karteneffekt: Ein Zuschauer nennt eine Spielkarte und und eine Zahl – und die genannte Karte befindet sich genau an der genannten Stelle. Naja, also Effekte, die für den Zuschauer so aussehen sollen, als wäre das passiert. Naja, also Effekte die man so interpretieren könnte, als sei das Beschriebene passiert. Naja, also Effekte die nicht völlig verschieden sind von dem beschriebenen Effekt. Naja, also schon irgendwie sowas …

Ja, was denn? Spielkarte nennen, Zahl nennen, die genannte Spielkarte liegt an der genannten Stelle – pah, zaubern können wir nicht!

Das ist schon irgendwie ziemlich nerdy, dass man sich an einem Montagabend aufmacht, und sich nur über so ein Thema unterhält, aber ich finde es auf eine gute Art und Weise nerdy, denn es tut niemandem weh, es stört niemanden, es stiftet Gemeinschaft und Gemeinsamkeit und es trägt vielleicht irgendwann mal dazu bei, dass sich Menschen gut unterhalten und Spaß haben.