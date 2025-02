Hiersinddiedieimmerhiersind

(20. Januar 2025) Die Hauptversammlung: Das Graubrot des Vereinswesens. Aber hilft ja nix: Als eingetragener Verein hat man einmal im Jahr eine Hauptversammlung zu machen, nicht zuletzt weil der Vorstand den Mitgliedern schon mal nachweisen sollte, wo denn ihr Geld geblieben ist. Und es gibt ja auch immer mal wieder was kundzutun, wie zum Beispiel, dass die beiden zurückhaltenden, distinguierten Herren im Titelbild dem Ortszirkel bereits 25 Jahre angehören.

Mit dieser Hauptversammlung, wenn wir mal ein wenig ernster reden, nehmen wir nach 23 Jahren Abschied von unserem nunmehr „alten“ Zirkellokal in der Offenbacher Landstraße in Frankfurt: Ein Wassereinbruch in der benachbarten Garage und nachfolgend ein Schimmelschaden hatten es nötig gemacht, sich nach einer neuen Lokalität umzuschauen (hier findet sich die Anfahrtsbeschreibung unseres neuen Veranstaltungsortes). Unserem Gastgeber am alten Orte, Manfred Geiss, schulden wir Dank dafür, den Raum immer für uns hergerichtet und ihn in Schuß gehalten zu haben.