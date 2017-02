Impromptu und Selbstgänger

Nach der Aufforderung, etwas Impromptu vorzuführen, herrschte an diesem Montag erst einmal zaghaftes Schweigen. Dann die zögerliche Antwort, ein Kartenspiel habe man doch immer dabei. Allgemeine Zustimmung. Aber traf diese Aussage den Kern unseres Problems, Impromptu etwas vorzuführen? Diskussion in unserer eher kleinen Runde, Impromptu sei auch gleichzusetzen mit dilettantisch oder nicht fachmännisch. Oder warum erst etwas vorführen, wenn man nicht vorbereitet ist? Und außerdem sei man als Trickkünstler immer bereit, bei passender Gelegenheit ein Zauberkunststück vorzuführen. Ist das wirklich so? Ich denke nein. Es gibt Situationen, da sind wir gefordert, ohne Requisiten etwas vorzuführen, vorausgesetzt, man beherrscht den Trick einwandfrei. Und es sollte sich immer aus der Situation heraus ergeben und kein Mittel zum Zweck sein, sich zu produzieren. Zum Zweiten dürfte es für ein zufällig anwesendes Publikum doch weitaus reizvoller sein, mit fremden Gegenständen, die zufällig auf dem Tisch liegen, Impromptu zu zaubern. oder ob man von außen (mit Requisiten) gebucht wurde.

Doch soweit war man noch nicht, also bemühte man die Mentalzauberei. Sicher eine Möglichkeit, aber einiger Übung bedarf es dazu schon. Harry und Wilfried demonstrierten einige Routinen und damit schien dieses Kapitel beendet. Doch plötzlich ergriff Ravelli das Wort und lud Frau Willkomm zu einer gespielten Situation in ein Restaurant ein. Die einzigen „Requisiten“ waren zwei Papierservietten, die zufällig auf dem Tisch lagen. Bei Ravelli verschwand sie, Frau Willkomm hatte ihre „Bombe“ aber immer noch in der Hand. Impromptu-Zauberei mit zwei Papierservietten, wie man sie überall in einem Restaurant oder an der Pommes-Bude findet. Vorbereitungen: Keine! Diese kleine Routine, mit vielen Zuschauern vorgeführt, erzeugt den ungeheuersten Erfolg.

Wolff demonstrierte danach noch einige Lapping-Routinen und Harry schlug eine Weinflasche durch die Tischplatte der MZvD-Geschäftsstelle, bevor es in den zweiten Teil des Abends ging: Selbstgänger!

Andreas war bestens vorbereitet und zeigte uns seine neuesten Tenyo-Kollektionen. Na ja, über Geschmack und Effekt lässt sich bekanntlich auch in der Zauberkunst streiten. Dennoch sind es Selbstgänger, die komplett „fast“ ohne Übung funktionieren.

Manfred zeigte ein „magisches Quadrat“ dass uns verriet, an welchem Wochentag in diesem Jahr kein Zirkelabend stattfindet. Ein Selbstgänger. Und das alles (fast) ohne Übung!

Doch wie nicht anders zu erwarten kam, was kommen musste: Selbstgänger in der Kartenkunst…

Im zweiten Teil fehlten mir dann doch etwas die Requisiten. Fazit: „Entweder sind die Leute zu faul zum Schleppen oder sie kennen keine Selbstgänger mehr“. Dieser Satz ist nicht vom Autor dieses Aufsatzes sondern von dem Wiener Zauberkünstler Charly Eperny! Und das ist 70 Jahre her!

Zusammengefasst war der erste Teil des Abends unterhaltender, der zweite Teil alles andere als ein Selbstläufer.

Wie dem auch sei: Es war ein unterhaltender Abend.

Text: Dieter Daniel