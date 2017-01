Lausig aber lustig – amateurhaft aber achtbar

Alles fing mit dem Gästeabend des Magischen Zirkels Frankfurt an und mit dem regelmäßigen Anwärtertreffen bei Stefan Sprenger.

Beim letztjährigen Gästeabend des Magischen Zirkels ist mir aufgefallen, dass eine Zauberveranstaltung als „Nummernrevue“ gut funktionieren kann, wenn ein gewisses Spektrum an Persönlichkeiten und Zauberstilen in loser und schneller Folge vorgeführt wird. Als ständiger Gast des Anwärtertreffens bei Stefan ist mir andererseits aufgefallen, dass Anwärter neben der Anleitung durch einen Profi und Könner ein Weiteres brauchen, wie kaum etwas anderes: Übung vor echtem Publikum. Da ich kurz vorher Christels Scheune (http://christels-scheune.de/) als wunderschöne, kleine Bühne kennengelernt hatte, lag die Idee nahe, beide Konzepte miteinander zu verknüpfen und so haben wir eine Veranstaltung konzipiert, in der mehrere Anwärter nacheinander für 15 bis 20 Minuten auf die Bühne gehen, um ihr Können zu beweisen. Das ganze haben wir unter den selbstironischen Titel „Lausig aber lustig: Die Zauberanfänger“ gestellt. Zusammengebunden werden sollten die Einzelnummern durch eine Moderation. Schnell hatten sich mit Mario Kolodzeike, Dirk Brauers, Andreas Franke, Amedeo Velluso und Luis Blanco fünf Anwärter gefunden, die sich – zwar in unterschiedlichem Ausmaß, aber dann doch – mit der Idee anfreunden konnten und auch Christel Veciana, die Namens- und Gastgeberin des Veranstaltungsortes, war schnell für das Konzept eingenommen. Der Sören Pohl als Nicht-mehr-Anwärter hat den Club komplettiert, damit eine runde Zahl an Akteuren zustande kommt.

Aber jetzt zum eigentlichen Punkt: Wie ist es gelaufen? Aus der Sicht von uns Künstlern ist es hervorragend gelaufen! Niemand hat seine Nummer versaut, keiner hatte einen black-out, niemand hat geblitzt, alle haben ihr Lampenfieber auch ohne Alkohol in den Griff bekommen. Nach getaner Arbeit standen will alle beisammen und man konnte förmlich spüren, dass alle Lust gehabt hätten, gleich weiterzumachen.

Aber der Wurm muss ja bekanntlich dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. In diesem Sprachbild sind die Zuschauer die Fische – und die haben gebissen wie verrückt! Alle Reaktionen, die unmittelbaren und die reflektierten, waren sehr positiv! Und zwar nicht im Sinne von: „Nun ja, es war schon viel Schönes dabei, aber …“, sondern es war wirkliche Begeisterung zu spüren. Mehrfach habe ich Äußerungen gehört wie, man habe sich zwei Stunden lang sehr gut unterhalten gefühlt: Herz, was willst Du mehr? Auch unserem Vorsitzenden Andreas Fleckenstein, der unter den Gästen war, scheint es nicht ganz unangenehm gewesen zu sein, mit den Anwärtern gesehen zu werden.

Um es mal klar zu sagen: Unsere Anwärter sind gut, denn von ihrem Engagement und ihrem Können hat der Abend natürlich gelebt – Danke!

Möglicherweise findet die Veranstaltung, oder wenigstens die äußere Form, eine Fortsetzung. Es gibt bereits erste Ideen, wo und wie man das Konzept wiederholen könnte!

Text: Karsten Meyerhoff