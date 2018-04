Geburtstag 125 Jahre Manfred

60. Geburtstag, 40 Jahre Mitgliedschaft im MZvD und 25 Jahre Geschäftsführer – wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Zahlreiche Gratulanten, an ihrer Spitze der Präsident des MZvD, Eberhard Riese, Überraschungsgäste sowie viele Mitglieder des OZ Frankfurt, teilweise in Begleitung ihrer Ehefrauen, schlossen sich der Gratulationskur an.

Licht aus, Spot an! Zu den Klängen von „Happy Birthday to you„, Wunderkerzen und einer phantastischen Geburtstagstorte, die unser Vorstandsmitglied Heinz-Dieter Rado von der Firma Eifler anfertigen ließ, wurde der Abend eröffnet. Danach begrüße Manfred seine zahlreichen Gäste mit einer kurzen Rede und eröffnete das kalt-warme Buffet.

Natürlich hatten wir auch ein kleines Showprogramm vorbereitet. Der Einstieg jedoch war ein Interview, das Andreas mit Manfred führte und er erzählte Erinnerungen aus seinen Kindheitstagen, was mit einer Bildershow ergänzt wurde.

Danach eröffnete Harry Keaton den Showreigen. Mit exzellentem Wortschliff hielt Harry eine humorvolle Laudatio auf das Geburtstagskind.

Weitere Lebensstationen von Manfred wurden auf die Fragen von Andreas vorgestellt; Bundeswehr, Kennenlernen von Ehefrau Carola und schließlich der Weg zur Zauberei.

Nächster Programmpunkt: Burkhards cooler Rap Song „Geburtstag, Geburtstag, den Tag den Du gern magst“ – Klasse gemacht!

Danach erzählte uns Manfred weitere Stationen seines magischen Lebens auf. Ein weitere Überraschung folgte: Eine Videobotschaft von Hardy, Deutschlands bekanntestem Kinderzauberer.

Ravelli überbrachte Geburtstaggrüße von Joro, dem plaudernden Zauberer und brachte zur allgemeinen Heiterkeit einen echten Joroklassiker zur Aufführung: Ein gespielten Witz: Der Mann der so geht!

Nach weiteren bemerkenswerten, charakteristischen Begebenheiten, die Manfred auf die Fragen von Andreas erzählte, war Pit an der Reihe und führte uns in seiner ihm unnachahmlichen Art seinen Buchtest vor.

Die Gratulationskur beendete Wolfgang Loh. Er überreichte Manfred aus seiner Papierantiquitätensammlung aus dem Jahre 1894 eine gerahmte Kuriosität mit Abbildungen von Zauberkünsten und gleichzeitigem Trickverrat.

Damit ging der Abend zu Ende. Bevor Manfred sich bei allen Gästen bedankte und Andreas den (Show)-Abend beendete, sprach Ravelli noch einen Trinkspruch aus:

Es ändert sich im Lauf der Zeit

die Schönheit der Persönlichkeit.

Drum wollen wir uns weiter stärken,

damit wir den Zerfall nicht merken.

Nach 01.00 Uhr war Schluss und auch die Geburtstagstorte war aufgegessen. Ein wunderbarer Abend ging zu Ende. Danke, Manfred!

Text: Dieter Daniel-RAVELLI

Bilder: Heinz-Dieter Rado