Marvelli

(* 7. Juni 1932 in Rendsburg als Olof Becher; † 21. April 2008 in München)

Ein himmlisches Vergnügen mit höllischen Künsten, dargeboten von Dieter Daniel und moderiert von Wolfgang Loh im „ausverkauften Haus“ des OZ Frankfurt. Gäste aus Mannheim, Köln, Lich, Mainz und Darmstadt waren angereist, um verschüttete Erinnerungen zu wecken: Die Zauberkunst von Marvelli jr.

Alles sollte so sein, wie es früher einmal war.

Bevor Andreas unsere Mitglieder und Gäste begrüße, spielte das Tanzorchester des Südfunks Stuttgart unter der Leitung von Erwin Lehn, das Marvelli in den 70 er Jahren bei seinen Shows begleitet hatte. Danach hatte Wolfgang Loh das Wort.

„In der Geschichte der Zauberkunst hat es nie einen Trickkünstler gegeben, der alle fünf Kontinente und Ozeanien bereiste, in fünfundvierzig Ländern der Erde gastierte und weltweit in über hundert Fernseh-Shows auftrat…“

Wolfgang las die Vita von Marvelli.

Gong. Danach folgt Schumanns Träumerei. Erster Auftritt von Dieter Daniel/RAVELLI.

Dieter beginnt mit dem geheimnisvollen Buch des Nostradamus und rezitiert zu dieser Routine Marvellis Originalvortrag: Das Ringspiel.

Danach folgt ein magisches Quiz mit Musik, eine Seilroutine Kurz-Mittel-Lang, gefolgt von einem ausgesprochenen verknoteten Wunder: Die verknoteten Tücher, assistiert von unserem Mitglied Waso Koulis.

Wolfgang Loh ist wieder an der Reihe. Er berichtet von Uferini, Prof. Melachini, Emil Kio, Sorcar und Dondo Burghardo, den Vorbildern Marvellis sowie seinen Begegnungen mit „Punx“. In Eckernförde erlebt er schließlich Fredo Marvelli. Was der junge Marvelli da sieht, stellte für ihn alles bisher Dagewesene in den Schatten. In Hamburg schließlich trafen sich die beiden Zauberkünstler wieder, Fredo Marvelli, der zweifache Träger des Hofzinser Ringes und der Zauber-Amateur aus Rendsburg. Eine schicksalshafte Begegnung zu einer Zeit, als Fredo Marvelli daran dachte, sich auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn mit einem Lächeln von der Bühne zurückzuziehen.

Zweiter Vorhang für Dieter. Er beginnt mit dem Faden der Ariadne, danach zeigt er ein Originalkunststück von Fredo Marvelli: Die Vase Arabo. Die Hindu-Vasen und die Hochzeit zu Kanaan beenden den zweiten Auftritt von Ravelli mit teilweisen Originalvorträgen aus der Marvelli-Show.

Wolfgang Loh erzählt weiter von Marvellis Weg, der ihn um den ganzen Erdball einschließlich Ozeanien führte, der Gründung der IPM, den Marvelli Shows im Deutschen Fernsehen sowie vom Rückgang der Geschäfte. Nach langer, schwerer Krankheit schließt sich 2008 das Lebensbuch dieses großen Zauberkünstlers.

Dieters ist wieder an der Reihe und eröffnet mit einem Kunststück, das Marvelli in den 60 er Jahren ständig im Programm hatte: Die wandernde Flasche. Danach folgt die „Dämonie der Würfel“, ein Rohnstein-Experiment, das durch Marvelli einem breiten Publikum bekannt wurde. Kartenmanipulationen und Hofzinsers Banknoten, ein Glanzstück in der Marvelli Show, beenden den dritten Teil von Dieters Vorführungen.

Wolfgang beendet die Hommage an Marvelli, bevor Dieter ein Mirakel aus der Marvelli Show aufführt: Sonne und Mond.

Seine Vorführung beendet er mit dem Marvelli-Zitat: „… und somit will ich hoffen, dass ich Ihnen eine himmlische Freude mit meinen höllischen Künsten bereitet habe“.

Damit ist der 1. Teil des Abends beendet.

Bevor es in die Pause geht bedankt sich Andreas bei allen Besuchern und überreicht jedem Gast ein Original-Plakat

von Fredo Marvelli.

In einem zweiten Raum unseres Zirkels ist eine Ausstellung mit Plakaten, Flyern, Programmen und Requisiten ausgestellt. Über einen Beamer kann man das Original betrachten: Die Marvelli Show aus dem Jahr 1979.

Überall angeregte Unterhaltungen von und über Marvelli. Diejenigen, die den Altmeister erlebt haben, können viel erzählen. Um es mit den Worten des Großmeisters zu sagen: „Leben heißt immer auch Erleben!“

Danke, Marvelli!

Mein Dank gilt allen Besuchern dieses Abends sowie Wolfgang Loh, Ernst Bruckmair, Hans W. Bäumer, Rado, Wolff von Keyserlingk, Dixon, Manfred Geiß, Stefan Sprenger, Andreas Fleckenstein und – last but not least – meine Frau Iris, die mich an diesem Abend am Set begleitet hat. Ohne all‘ diese Helfer wäre dieser Abend nicht möglich gewesen.

Text: Dieter Daniel

Bilder: Wolfgang Loh und Heinz Dieter Rado