Misdirection

Ein Seminar von und mit Alexander de Cova

Dieses Projekt beschäftigte Alexander de Cova schon seit über 10 Jahren. Die erste ernsthafte Arbeitsphase diesbezüglich begann im Jahre 2004, als er sich in der Bibliothek von Mago Sales in Turin aufhielt. Da die über 9000 Bücher umfassende Bibliothek eine Herausforderung darstellte, entschloss er sich, sein Augenmerk auf ein ganz bestimmtes Thema zu richten und alle Veröffentlichungen diesbezüglich herauszusuchen. Seine Wahl fiel auf das Thema Misdirection.

Wie wir wissen, gehört die Kunst der Ablenkung zu den wichtigsten Techniken im Arsenal eines Zauberkünstlers. Ohne die entsprechende Ablenkung sind Zaubertricks eben nicht täuschend. Es wurde in der Literatur sehr viel über dieses Thema geschrieben, doch wie so oft sind viele dieser Abhandlungen gar nicht so leicht verständlich und nachvollziehbar. Aus diesem Grunde hat Alexander ein Projekt ins Leben gerufen, dass nicht akademisch sondern begreiflich verfasst und somit richtig und wirksam eingesetzt werden kann.

Ein sehr gut besuchtes Seminar zu diesem Thema ließ erahnen, dass das Interesse zu diesem Thema sehr groß war.

Neben den Erläuterungen wurden die wichtigsten Punkte technisch und tricktechnisch illustriert, wobei es immer um die Ablenkung und nicht um den Effekt ging, der zwar in unserem Zauberalltag alles, aber ohne Misdirection doch eben nur ein Trick ist.

Verschiedene Arten der Misdirection wurden vorgestellt, die Prophylaxe, dass passive und aktive Denken, Post Misdirection und vieles mehr, immer mit einem Zauberkunststück visualisiert, um unsere Gedanken „umzulenken“.

Interessant waren auch die aktiven Techniken mit Zuschauerbeteiligung.

Mit „Zonen im visuellen System“ demonstrierte uns Alexander seine „Scottish Coin Routine“, den Zwei-Männertrick, einen Spielkartenaustausch, eine Vorhersage und vieles mehr, demonstriert an Beispielen von Slydini und Patrick Page. Sie erhoben die Misdirection zu einer Kunstform.

Doch über allem stand immer wieder die aktive Technik Autorität, Überzeugung, Sympathie und Aufrichtigkeit.

Ein Abend mit komplexem Inhalt. Etwa ein Orakel? Nein, denn Alexander de Cova hat die Frage schon vor langer Zeit beantwortet: „Keep it simple!“

Text: Dieter Daniel-Ravelli

Bilder: Wolfgang Loh