Seminar Jakob Mathias

Ein sowohl von OZ-Mitgliedern als auch Gästen sehr gut besuchtes Seminar. Und es hatte sich gelohnt!

Der mehrfach preisgekrönte und ausgezeichnete Seminarleiter hatte weit überwiegend eigene Entwicklungen bzw. die von ihm verbesserten Variationen einiger Standardkunststücke mitgebracht.

Die Zusammenstellung der Kunststücke deckte sowohl den Bereich Close-Up, als auch Parlour- und Bühnenmagie ab. Einiges lässt sich sogar umringt auf der Straße performen. Ein gelungener Mix also, der für jede Vorführsituation etwas beinhaltete.

Die Erklärungen waren alle durchdacht und nachvollziehbar, so dass nur wenige Fragen gestellt werden mussten.

Auch die Art der Seminarführung war sehr angenehm: zwischenzeitlich wurden alle Anwesenden immer wieder zu einer kleinen Aktion animiert, was einen sehr kurzweiligen und lustigen Ablauf garantierte.

Die angebotenen Requisiten, Seminarhefte und Gimmicks waren allesamt ihren Preis wert.

Ein rundum gelungener Abend der nach Ende des Seminars noch länger mit informativen Gesprächen und Eckenzauberei fortgesetzt wurde.

Text: Norbert H.

Fotos: Norbert H.