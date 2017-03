Seminar mit Christoph Borer

Atelier 21…

… zu Gast im OZ Frankfurt. In seinem Seminar erläuterte uns Christoph Borer die Idee seines aktuell abendfüllenden Programms: „Die Magie der Bücher“. Aus 21 Bücher werden nach und nach 8 Bücher vom Publikum frei gewählt und mit dem gewählten Buch ist ein (oder mehrere) Kunststücke verknüpft.

Ob „Feuer von Troja“, „Was Männer über Frauen wissen sollten“, „Big Bang“ oder „Fifty Shades of Grey“, der Zuschauer hat das letzte Wort. Christophs Idee ist geradezu genial.

Nach der Begrüßung durch Andreas wurde der Schweizer Zauberkünstler zum Schriftsteller des Jahres geehrt, bevor das Seminar begann.

Christoph eröffnete mit den „Catha Zetteln“, ein liebenswürdiger, preiswerter Opener, dessen Wertigkeit weniger im Effekt als in der Sympathie liegt. „Chröömle“, wie die Schweizer sagen, wenn sie sich für wenig Geld etwas tolles leisten. Auf die Zauberei abgewandelt: Für wenig Geld ein toller Trick!

Danach begann die Wahl der acht Bücher und die dazugehörigen Effekte. Wie gesagt, eine faszinierende Idee. Man muss es gesehen haben. Dennoch möchte ich auch Michael Gammenthaler rezitieren, der einmal gesagt hat: „… das Allerwichtigste ist der Vorführende. Der Mensch, seine Bühnenpersönlichkeit, sein Vorführstil. Alles andere ist viel, viel weniger wichtig“. Und genau das trifft auf Christoph Borer zu. Wer ihn kennt weiß, das seine Zauberkunst mehr als 21 Seelen hat: Liebe, Hingabe und Enthusiasmus.

Lassen wir uns von dieser Energie inspirieren und infizieren. Denn genau darin liegt auch Christophs Erfolg in der Zauberkunst: Unerwartete Einfälle und künstlerische Kreativität. „Atelier 21“ ist das beste Beispiel.

Grüezi, Christoph!

Text. Dieter Daniel-Ravelli

Bilder: Wolfgang Loh