Seminar mit Eberhard Riese

Fundamente

Der Begriff stamme aus dem lateinischen fundus (Grund und Boden). Es gibt verschiedene Fundamenttypen in der Architektur: Einzelfundamente, Streifenfundamente, Plattenfundamente oder Sohlplatten.

Auf die Zauberkunst abgewandelt bedeuten Fundamente Typ, Kleidung, Vortrag, Musik, Bühnenbild, Requisiten, Effekte und Originalität. Anders sein als andere. Das eigentliche Geheimnis der Zauberei. Und genau um dieses Geheimnis ging es gestern Abend bei dem Seminar mit Eberhard Riese: Fundamente in der Zauberkunst.

Alles in allem ein interessantes Seminar mit vielen Beispielen aus der „Stuttgarter Schule“, wo Eberhard Riese Zauberkunst erfolgreich in Szene gesetzt hat.

Natürlich wurde auch hinterfragt, warum die Dinge so sein sollten und nicht anders. Zu recht! War das Seminar doch zu sehr auf die Bühne fokussiert.

Welche Requisiten haben also noch ihre absolute Gültigkeit und welche nicht? Warum ist Originalität nicht gleichzusetzten mit „gut“ und warum hat die Sehnsucht nach Vergangenheit in einer modernen Zaubernummer nichts mehr zu suchen, wobei die Betonung auf „modern“ liegt. Und genau darin lag die Message von „Ebs“ Riese. Moderne, zeitgemäße Zauberkunst. Modern, auf heutigem Stand und in die Zeit passend.

Wenn das nur so einfach wäre, liebgewonnene, klassische Requisiten über Bord zu werfen, nur weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Und da wäre noch der nostalgische Charme. Entführt uns der Zauber der Nostalgie nicht in magische Zeiten? „Quo Vadis, Zauberkünstler?“ Ein Pro und Kontra an Kreativität. Eberhard Riese provozierte bewusst mit seinen Gedanken zu den Fundamenten der Zauberkunst. Gut so. Denn das Gleichheitsbild in der Szene ist erschreckend. Es wird also Zeit etwas zu tun, um nicht austauschbar zu werden, wenn wir es nicht schon sind. Tipps dazu gab es reichlich. Nun liegt es an uns, diese „Fundamente“ richtig in Szene zu setzen. Finden wir es heraus!

Text: Dieter Daniel

Bilder: Rado, Dieter Daniel