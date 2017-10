Seminar mit FISM-Preisträger Francis Tabary

Schon Wochen vorher hatten wir dieses Seminar aus unserem OZ-Lokal ausgelagert in der Erwartung, dass dieser Abendgut besucht würde. Und er war gut besucht! Eines FISM-Preisträgers würdig. Nach der Begrüßung durch Andreas eröffnete Tabary mit seiner FISM-Seil-Routine, ohne diese jedoch weiter zu erklären, da er sich dies für den zweiten Teil aufgehoben hatte.

Danach zeigte er eine Routine mit einem kleinen Portemonnaie und Seidentüchern, Papier zu Geld, Tricks mit einer von ihm kreierten Trickbrieftasche, einem Nudist-Deck sowie einige Münzenmanipulationen.

Danach folgte ein kurzer Vortrag zu seiner eigentlichen großen Leidenschaft: Dreidimensionale, unmögliche Objekte, von denen er zwei mitgebracht hatte. Auch demonstrierte er Beispiele an optischen Täuschungen und Anagrammen.

Es ist bemerkenswert, wie Tabary sich mit der visuellen Illusion, also einer Wahrnehmungstäuschung, befasst. Nach der Pause ging es dann um seine preisgekrönte Seilroutine. Da bleibt einem schon der Mund offen stehen und man

stammelt einfach nur ein: „… á la bonne heure, Monsieur Tabary!“ Das hatte Klasse und wer sein Meisterstück von 1991 kennt weiß um die Qualität dieser Seilroutine, die auch eine Weiterentwicklung erfahren hatte und die er in allen Details erklärte.

Fazit: Wir erlebten einen Weltmeister der Zauberkunst zum Anfassen, ohne Allüren, Launen und Getue aber großem Können.

Ein Meister der Magie, der menschlich geblieben und für jeden ein offenes Ohr und nette Worte hatte.

Merci, Monsieur Francis Tabary!

Text: Dieter Daniel

Bilder: Andreas Fleckenstein