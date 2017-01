Sommerfest 2016

Sommerfahrt des OZ Frankfurt 2016 …

… zu Detlef und Sonja Hartung nach Kraftsolms. Es war die fünfte Sommerfahrt zu Magic Center Harri in den südlichen Lahn-Dillkreis. Unsere „Grillgötter“ Manfred und Andreas grillten, was das Zeug hielt, bevor es dann Schlag auf Schlag ging. Bis auf das Wetter spielten alle mit, allen voran die „Misfits“. Remember the sixties! Unser Mitglied Uli Hentschel mit seiner Band ließ die 60 er neu aufleben. „The Beat goes on!“ Unser Mitglied Jan-Thomas Loewe wurde für seine 15-jährige Mitgliedschaft im MZvD mit dem silbernen Zirkelabzeichen geehrt, bevor die „Die Lupelly’s“, das Unterhaltungsduo aus Wetzlar, ihre komödiantischen Zaubereien bei strahlendem Sonnenschein zum Besten gaben.

Zufriedene Gesichter auf der ganzen Linie, doch hätte unsere Sommerfahrt mehr Besucher verdient. Schade! Vielleicht das nächste Jahr.

Herzlichen Dank im Namen des OZ Frankfurt an die „Misfits“, „Die Lupelly’s“, an unsere „Grillgötter“, an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer und natürlich an unsere Gastgeber Detlef und Sonja Hartung. Es waren tolle Stunden bei Euch. Schön war die Zeit!

Text: Dieter Daniel

Bilder: Wolfgang Loh