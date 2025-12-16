Spießiger wird’s nicht

(15. Dezember 2025) Was ist das Weihnachtsmarkt-Klischee? Glühwein, Bratwurst, dumm‘ Zeusch babbele: Dreimal check. Aber in den Worten unser Allervorsitzendens: „Mit netten Leuten kann das schön sein.“ – und das war es denn auch. Wir haben über Gott und die Welt geschwätzt: Über die Hauptversammlung, über Zaubershows, die uns gefallen und solche, die uns nicht so gefallen haben, über die Dokumentation der Tournée der Ehrlich Brothers in den USA in der ZDF-Mediathek („Ehrlich Brothers – Route to Las Vegas“) und über 3D-Druck – neben anderen Sachen. Ja, war schön, was soll ich sonst sagen?

Dann nutzen wir vielleicht die Gelegenheit, allen unsere Mitgliedern, allen Zauberfreundinnen und Zauberfreunden und allen Menschen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen, zu wünschen, dass sich der Zauber der Weihnacht für sie in der Weise zeige, die für sie angemessen und gut und schön ist – das ist ja für den Einen etwas anderes als für die Andere. Erwarten darf man es nicht, aber hoffen, dass das nächste Jahr friedlicher werde als das zuende gehende und dass sich das auf unsere Mitglieder, alle Zauberfreundinnen und Zauberfreunde und alle Menschen auswirkt, auch das hoffen wir, der Vorstand des Ortszirkels Frankfurt des Magischen Zirkels: Eine gesegnete Weihnacht und alles Gute im neuen Jahr!