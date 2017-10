Statusworkshop mit Michelle

Es war ein sehr gut besuchter Abend im OZ Frankfurt und eine gut aufgelegte Michelle Spillner, die uns den Begriff Status in mehreren Beispielen definierte und in fünf Merkmale einteilte. Sie demonstrierte uns an verschiedenen Statusmerkmalen Hoch- und Tiefstatus und machte den Raum für diesen Abend zu ihrer eigenen Bühne, das eigentliche Ziel dieses Workshops. Gekonnt spiele sie uns die einzelnen Rollen vor und demonstrierte dabei, was so wesentlich zum Gelingen eines Zauberkunststücks beiträgt. Merkmale wie Raum, Stimme, Kopfhaltung, die Bewegung, die Atmung sowie der Blick wurden von ihr eingehend erläutert und veranschaulicht.

Mit fünf Protagonisten spiele sie dann den Status durch und jeder hatte seine eigene, nur ihm bekannte Information eines Hoch- oder Tiefstatus, dessen Rolle er spielte und die wir nicht kannten. Ein hochspannende Geschichte zu erleben, wie Menschen, die wir kennen, sich plötzlich veränderten.

Das gleiche Prinzip wandte sie dann am Beispiel eines Zauberkunststücks an, das Amedeo uns vorführte. Amedeo zeigte uns sein Tuchfärben, danach veränderte Michelle Amedeos Status und die Performance war plötzlich eine ganz andere.

Viel Anerkennung und langer Applaus beendeten den Abend, bevor uns Michelle anbot, bei Interesse einen ausführlicheren Abend folgen zu lassen.

Herzlichen Dank, Michelle, für einen Themenabend der ganz anderen Art.

Text: Dieter Daniel

Bilder: Heinz-Dieter Rado