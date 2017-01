Steve Beam zu Gast im Ortszirkel Frankfurt am Main

Wer ist Steve Beam? Geschäftsmann oder Zauberkünstler? Beides. Er ist Geschäftsmann und Zauberkünstler. Aber was für einer! Sein Schwerpunkt: Die Kartenzauberei. Er beherrscht ausgezeichnete Kartentechniken ebenso wie raffinierte Kartenstrategien, die fast ohne Fingerfertigkeit auskommen. Eine unschlagbare Kombination.

Mit hintergründigem Humor präsentierte er uns eine ausgewogene Mischung technikfreier, semiautomatischer Kartenroutinen. Und das alles fast ohne Fingerfertigkeit.

Mit seinem Gimmick ähnlich der „little Hand“ hatte Steve das Publikum sofort auf seiner Seite. Allerdings waren seine kleinen Helferlein keine Hände sondern erst zwei, dann drei kleine Füßchen, die für allgemeine Heiterkeit und einen schönen Karteneffekt sorgten.

In der folgenden Präsentation ging es nicht um die Wahl einer Karte sondern um das Bestimmen eines Platzes zwischen zwei Spielkarten. Der so definierte Platz wurde dann mit Hilfe von Fragen an das Kartenspiel und Ausbuchstabieren gefunden – „Si Stebbins“ sei Dank. Kaum zu glauben aber wahr: Doch am Ende des Programms war das Kartenspiel wieder geordnet.

Eine Klasse für sich war die Produktion gezogener Karten. Zum einen wurden diese durch Abzählen auf einen Tisch ( z.B. die 30. Karte, W-E-R I-S-T D-E-R B-E-S-T-E Z-A-U-B-E-R-E-R D-E-R W-E-L-T ) lokalisiert oder, was besonders verblüffend war: Der Joker hatte die Karte stibitzt und hielt sie in seinen Hand.

Nicht weniger verblüffend war die Produktion von drei gezogenen Karten, die zum Schluss aus einem Kartenfächer hervorschnellten.

Die Vorführungen waren sehr unterhaltsam und wurden immer wieder durch hintergründigen Humor untermalt. Eines von Steve Beams Geheimnissen, warum aus seinen Ideen und Konzepten unterhaltsame Zauberkunst wird.

Unter anderem zeigte er der den „einhändigen Gloviczki-Move“, nicht zu verwechseln mit dem „Monica Lewinsky-Move“…

Nach der Pause wurden einige Forciertechniken, u. A. der Hindushuffle, demonstriert.

Weiter ging es Im Programm mit eigens hergestellten Karten. Damit konnte Steve die Poker-Wünsche seiner Zuschauers von Straight Flush, Full House bis zum Royal Flash im Bruchteil einer Sekunde produzieren. Don’t go broke with one pair.

Auch eine Variante des Color Change Deck in einer Spielkartenschachtel wurde erklärt.

Last but not least: Fünf Personen wählten je eine Karte. Zum Ende wurden die gezogenen Karten wieder gefunden, wobei die letzte Karte „… mit Gottes Hilfe“, so Steve, wieder zum Vorschein kam. (Prayer Production)

Ein kurzweilig, witzig und spannendes Seminar mit Steve Beam ging damit zu Ende. Zum Ausklang des Abends konnte man ein Seminarheft in deutscher Sprache sowie Gimmicks und verschiedene Bücher über „halbautomatische Kartentricks“ erwerben.

Text: Dieter Daniel/Rado

Bilder: René Perrot