Taler, Taler du musst wandern …

… von dem einen Ort zum andern.

Bist nicht hier, bist nicht dort,

bist an einem andern Ort.

Besser könnte man unseren Themenabend „Zauberei mit Münzen“ nicht umschreiben. Denn genau das bekamen wir zu sehen.

Nachdem unsere Anwärter den Abend auch teilweise themenbezogen eröffnet hatten, eröffnete Stefan mit einem kurzen Abriss über Numismatik den Abend mit einer Münzen-Matrix sowie zwei Coin Across Routinen.

Ravelli zeigte uns eine Münzenroutine des kürzlich verstorbenen Daryl, das geheimnisvolle Kreuz von Indien, „Cross of India“ sowie einige Sequenzen der Slydini Coin Routine, wobei der Han Ping Chien Move demonstriert wurde. Coin trough table war das Ergebnis!

Uli erläuterte und demonstrierte uns noch einige Ideen und Stilfindungen zu seinen Routinen, was Ravelli bewog, einige Sequenzen mit Jumbo Coins zu erklären.

Nun war Wolff an der Reihe. Sein Beitrag an diesem Abend war Falschübergabe und Ärmeln.

Kay stellte uns ein Gimmick vor, das längst in Vergessenheit geraten ist: Das Erscheinen oder Verschwinden einer Münze in der leeren Hand. Eine geniale Idee.

Zwischendurch wurde immer wieder eine kurze Routine demonstriert, über Beschaffenheit der Münzen diskutiert und Gimmicks vorgestellt.

Alles in allem ein sehr trickreicher Abend mit Münzen, der mit viel Kommunikation untereinander belebt wurde. Und keineswegs bekamen die zahlreichen Besucher an diesem Abend zwei Seiten einer Medaille zu sehen. Dazu waren die gezeigten Routinen doch zu unterschiedlich.

Alles in allem ein toller Abend mit „Zauberei mit Münzen!“