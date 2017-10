Talk im OZ Frankfurt

Der Abend begann mit Vorführungen unserer Interessenten und Anwärter.

Amedeo zeigte uns Nate Leipzigs „Sympathische Zehn“, ein Kartenkunststück der Sonderklasse, während Alexander einmal mehr seine mentalen Fähigkeiten demonstrierte und gekonnt in Szene setzte. Samuel führte mit seiner Zuschauerassistentin Chantal das Kartenkunststück „Perfekte Telepathie“ vor, wobei eine sehr schön ausgewählte Klaviermusik dem Kunststück eine besondere Note verlieh.

Abschließend versuchte sich David mit dem Kartenkunststück „Out of this world“ mit der Bitte, ihm bei der Textsuche behilflich zu sein. Eine bessere „Eintrittskarte“ für unseren Talk „Das Drehbuch zum Trick“ hätten wir uns nicht wünschen können.

Nachdenklich, lebendig und im besten Sinne des Wortes interessant stellte Wilfried bei unserem Themenabend den Protagonisten Harry Keaton, Ravelli, dem „Falschspieler“ Stefan Sprenger und Monsieur Brezelberger Fragen zu diesem Thema.

Auf die Frage, warum ein Drehbuch zum Trick, wurden Handlung, Dialog, Struktur sowie dramaturgischer Spannungsbogen diskutiert.

Interessant waren auch die Erfahrungen der vier Zauberkünstler zur Ideenfindung ihrer Vorträge. Aber um diese zündenden Ideen zu finden sind Inspirationen nun einmal unerlässlich. Ein Bild, eine Melodie, ein Erlebnis oder ein Wort, zu dem sofort eine Assoziation entsteht. Hier gilt eben: Alles kann, nichts muss.

Auch wurde die Frage gestellt, „… warum einen Vortrag schreiben und nicht aus dem Stehgreif formulieren…? Die Antwort darauf war sehr präzise: „Ad hoc einen Text zu einem Kunststück zu halten ist eine Stress-Situation. Das Unangenehme ist nicht das Thema, über das wir bei einem Kunststück reden, es ist die wenige Vorbereitungszeit die wir haben, einen Text zu formulieren. Daher sollte ein Script gelernt werden…!“

Zwei Seiten ein- und derselben Medaille ist die Körpersprache. Ein komplexes Thema, das aber nur am Rande gestreift wurde.

Mehr Rückfragen wären vielleicht erwünscht gewesen, aber Erfahrungen wie z. B. der Umgang mit Störungen aus dem Publikum lassen sich nun einmal nicht übertragen.

So bleibt mir zum Schluss ein Zitat von Martin Luther: „Worte sind wie Kinder. Je mehr wir uns mit ihnen beschäftigen, desto mehr verlangen sie.“

Text: Dieter Daniel

Bilder Heinz-Dieter Rado