Tricks mit dem Loop

So bezeichneten wir unseren sehr gut besuchten und letzten Themenabend vor der Sommerpause.

Nach der Begrüßung und den Vorführungen unserer Anwärter wurde der Loop vorgestellt. Dank Finn Jon und Yigal Mesika erfuhr dieses geniale Hilfsmittel eine Renaissance ohnegleichen. Andreas und Stefan gaben ihre Erfahrungen vor einem aufmerksamen Auditorium weiter, dennoch blieb nicht verborgen, dass dieses geniale Gimmick zwar bekannt, aber praktische Erfahrungen dennoch fehlten.

Dessen ungeachtet wurde anhand vieler Beispiele demonstriert, wie ungeheuer wirkungsvoll, einsatzbereit und vor allem unsichtbar der Loop ist. Vom „levitieren“ bis zu psychokinetischen Effekten wurde veranschaulicht, was mit dem Loop möglich ist. Besonders effektiv waren telekinetische Berührungen mit zwei Personen.

Technisch ausgereift hält der Loop jeder Prüfung stand und eignet sich hervorragend für Close up Zauberei, Mentalmagie und Bühne. Loops sind die unsichtbaren Geister vieler Zauberkünstler und wer sich ernsthaft damit beschäftigt wird großen Erfolg haben. Das Interesse nach diesem Abend war auf jeden Fall groß. Es wurde geprüft und experimentiert, was das Zeug – „im wahrsten Sinne des Wortes“ – hält. Und wie es zum Ende des Abends aussah wird so manches Zirkelmitglied telekinetische Phänomene demnächst in seinem Programm aufnehmen.

Text: Dieter Daniel

Bilder: Heinz-Dieter Rado