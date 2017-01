Weihnachtsfeier 2016

Alle Jahre wieder …

… Weihnachtsfeier des OZ Frankfurt. Dieses Jahr auf dem höchsten Berg von Frankfurt, dem Lohrberg in der Lohrberg-Schänke.

Der OZ rief und (fast) alle kamen zum Treff auf die Lohbergterrassen zu heißem Punsch oder Glühwein, belohnt mit einem herrlichen Blick auf die Frankfurter Skyline bei klarer, kalter Winternacht.

Danach ging es in die warme Gaststube. Nach der Begrüßung ein kurzer, aber herzlich akademischer Teil mit der Ehrung von Mitgliedern, die schon lange dem MZvD verbunden sind.

Pit staunte nicht schlecht, als ihm Andreas die Weihnachtsbotschaft vorlas: Schriftsteller des Jahres: Pit Hartling für sein neues Buch „In Order to Amace“. Herzlichen Glückwunsch, Pit!

Danach wurde neben gutem Esssen, Trinken und schönen Gesprächen beschenkt, was das Zeug hielt. Unserem Mitglied Hanspeter Balßer sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt.

Natürlich durfte das heitere Ratespiel für die ganze Familie nicht fehlen … und, last but not least, Zauberei. Vorgeführt von keinem geringeren als dem Zauberbaron Wolff von Keyserlingk.

Der vorweihnachtliche Brauch des Wichtelns hat sich natürlich auch in unseren Reihen schon längst etabliert. Der einzige Nachteil ist der, dass man nicht unbedingt ein Wunschgeschenk im gleichen Wert erhält. Wie dem auch sei: Es war ein toller Abend mit rundum zufriedenen Gästen.

Bevor ich es vergesse: Alle Jahre wieder muss auch eine Weihnachtsfeier organisiert werden. Darum ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Rado, der federführend für die diesjährige Weihnachtsfeier des OZ Frankfurt gezeichnet hatte. Wusste er doch:

Wenn ich so auf dem Lohrberg steh

un lass mei Blicke schweife,

guck in die Fern und in die Näh

da kann ich schon begreife,

daß des in Frankfurt ganz gewiss

eins von de schönste Flecke is.

Merry X-mas!

Text: Dieter Daniel

Bilder: Michelle Spillner