Werry Abend

Werry, ein Leben rund um die „Magische Welt“!

Was für ein aufschlussreicher Abend über Leben, Werk und Zeit, lebendig und mit viel Sorgfalt vorgetragen von Stephan Hübner und Detlef Hartung.

Stephan las uns einige Abhandlungen aus dem Werry-Buch vor um zu verstehen, mit welchem Visionär es die magische Fachwelt zu tun bekommen würde. Und das zu Recht!

Doch lassen wir Stephan selbst zu Wort kommen:

„… Der Sohn eines Ofensetzers wurde ein Techniker, Chemiker, Physiker, Autor, Verleger, Herausgeber, Erfinder und Vorführer unglaublicher Phänomene. Ein Idealist, der sich mit Leidenschaft und Akribie der Zauberkunst verschrieben hatte.

1949 traf Werner Geissler Theo Wolf, gemeinsam traten sie unter dem Bühnennamen „Werry und Torry“ auf.

1952 gründen sie die Zauberzeitschrift „Magische Welt“.

1954 widmet sich Theo Wolf der Lebensmittelbranche.

1965 errichtet Werry seine eigene Werkstatt mit Vorführbühne in Düren-Niederau.

1974 Eröffnung des Magic Center Studios in Düren-Niederau mit einem Theatersaal für 100 Gäste.

1985 wird Geissler-Werry der Hofzinser-Ring verliehen. Seine bekanntesten Erfindungen waren die Duranja-Bälle, die „Coca-Cola Sensation“, Werry‘s Blitzcocktail, die Werry Brain Wave Coin Box und „Magie mit Chips“.

Werry stirbt am 19. Juni 2000.“ Soweit Auszüge aus Stephans Vortrag.

Er übergibt das Wort an Detlef Hartung. Er erzählt und demonstriert uns den technischen Teil der Werry-Welt. Werner Geissler-Werry erlernt das Druckhandwerk autodidaktisch und bildet sich auf dem Gebiet der Thermoverformung und Spritzgusstechnik weiter. Er schafft mehrere Spritzgussautomaten, mit denen er Zauberkunststücke in Massen produzieren kann. Detlef hat Originalstücke dabei, die er uns zum Betrachten gibt, ebenso Exemplare der MW aus den Anfängen der 50 er Jahre. Werry erfindert unzählige Zauberkunststücke, die vielfach kopiert wurden.

Zum Ende der beiden Vorträge bekommt jedes Zirkelmitglied von Detlef ein Heft „Persönlichkeiten in der Zauberkunst“, Auszüge aus dem Werry Buch von Wittus Witt: Werner Geissler, Zauber-Genie des 20. Jahrhunderts.

Stephan und Detlef sei an dieser Stelle im Namen aller herzlich gedankt. Ein Abend, gestaltet aus den eigenen Reihen, wie ich ihn mir öfter wünsche. Nachahmung empfohlen!

Danke auch an Rainer, der uns zwei Werry-Ideen zur Vorführung brachte.

Text: Dieter Daniel Bilder: Heinz- Dieter Rado