Zurück in die Zukunft

Brieftasche, Smartphone und ipad waren die Themen unseres letzten Zirkelabends. Es ist kaum zu glauben, welche Vielfalt die Elektronik der „Zauberei“ anbietet. Interaktive Apps auf dem eigenen oder fremden Smartphone wurden vielfach demonstriert und ist gerade für die junge Generation ein ultimatives Zauberrequisit,

was reichlich an diesem Abend demonstriert wurde.

Vom Kartentrick bis zum Klassiker – das Mobiltelefon macht’s möglich! Es wurde durchleuchtet, verwandelt, Gedanken empfangen – und das weit über unser Zeitlimit hinaus, so dass die Brieftasche fast zu kurz gekommen wäre.

Ein „zeitgemäßes Erscheinungsbild“ für die „ipad-Generation“. Doch wem gebührt tatsächlich der Applaus? Dem Akteur, dem Smartphone oder dem ipad?

Darum Vorsicht! Als Zauberkünstler dürfen wir und unser Publikum nicht verlernen, den magischen Moment zu genießen.

Dazu gehört auch der besondere Augenblick und der Wille, etwas zu bewegen.

Darum griff Manfred noch einmal in die Trickkiste längst vergangener Zeiten und zeigte ein Experiment mit dem guten, alten Telefon. Lang, lang ist’s her.

Danach wurde eine Vielzahl an Brieftaschen vorgestellt und vorgeführt und es ist schon spannend zu erfahren, was Trickkünstler auf der ganzen Welt sich immer und immer wieder einfallen lassen.

Stefans Variante, statt mit Spielkarten mit Scheckkarten zu zaubern, ist es Wert, darüber nachzudenken.



Ein großes Danke zu diesem Abend an Kay, der in seiner unnachahmlichen Art dozierte und verständlich über Tipps und Tricks plauderte und aufklärte.



Text: Dieter Daniel-Ravelli