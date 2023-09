Wo gucken Sie denn hin?

(18. September 2023) Auch Theorie-Seminare sind bei uns im Ortszirkel Frankfurt super-gut besucht. Schön zu sehen, es geht den Teilnehmern also nicht nur um die neusten Kunststücke.

Einige kannten Markus Gabriel noch aus den Zeiten, als „Markus und Trix“ mit ihrer Ventilatorschwebe (nein, keine fliegenden Elektrogeräte) die Welt bereisten. Vor vielen Monden waren sie damit auch oft und gern gesehene Gäste im Neuen Theater Höchst. Markus errang 1988 bei der FISM den 3. Platz mit einer getanzten (!) Manipulationsnummer. Doch will ich nicht weiter von diesem lehrreichen Abend ablenken, denn genau hier lag der Fokus des Seminars.

Misdirection – die Kunst der Ablenkung, oder die Lenkung der Aufmerksamkeit der Zuschauer. Mit

mehr als 3 Jahrzehnten Profierfahrung ist sich der Schweizer Zauberkünstler der Stärken und möglichen Schwächen dieser Wunderwaffe bewusst. Mit vielfältigen Methoden der Lenkung unserer hoffentlich ahnungslosen Opfer, sprich Zuschauer, zeigte man uns einen ganzen Werkzeugkasten im Einsatz in allen Bereichen der Zauberkunst. Erreicht wurde dies durch Konzept, gezieltem Vortrag und Körpersprache.

Ein Theorieabend kann schnell trocken und langatmig werden. Dies war bei dem rotgewandeten Seminaristen nicht der Fall, da er alle Techniken mit uns vertrauten Kunststücken verdeutlichte. Leider ist Misdirection kein Freifahrschein für schlechte Grifftechniken, von denen man ablenken möchte. Ganz im Gegenteil, wir sollten, so Gabriel, unsere Griffe-Klopperei möglichst ohne Blick auf unsere Hände ausführen können. Üben ist hier angesagt. Durch Misdirection können Griffe und Tricktechniken dann möglichst unerkannt bleiben.

Viele unsere Großen haben sich der Thematik gewidmet und ihren Senf dazu Kund getan. So begegneten uns auch an diesem Abend Techniken und Theorien von de Cova bis Tamariz, von Ascanio bis Slydini. Für die Arbeit zu Hause konnten sich der Schriftsprache Kundigen das Buch zum Seminar käuflich erwerben.

Trix, die Frau an Markus‘ Seite, steht nicht mehr selbst auf der Bühne. Sie unterstützte ihren Mann aber tatkräftig bei Konzeption, Planung und Durchführung der Seminare.

Ein Dank an Markus und Trix: Kommt mal wieder in Frankfurt vorbei.