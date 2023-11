Angebot und Nachfrage

(10. November 2023) Der gemeine Zauberer – also auch ich – denkt, er hat ein Angebot, mit dem er eine Nachfrage des Publikums nach Unterhaltung befriedigt und wenn er nur das Angebot hinreichend attraktiv macht, wird der Kunde schon zugreifen. Das ist falsch. Der Zuschauer hat ein Angebot das wir Zauberer nachfragen: Seine Zeit.

Unterhaltung ist heutzutage im Überfluss vorhanden und jederzeit für jeden überall verfügbar: Fernsehen linear und gestreamt, (a)soziale Medien, Katzenvideos, Kino, Oper, Theater, Sportveranstaltungen, Kabarett, Karnevalssitzungen (ja, es gibt Menschen, die davon unterhalten werden), Discos und Clubs, Museen, … Das Geld spielt dabei häufig genug keine Rolle, werden doch zum Beispiel esoterisch teure Popkonzerte binnen Sekunden nach Freischaltung der Ticketserver ausverkauft – vielleicht nicht die von Karl-Heinz, der Death Metal auf der Blockflöte ínterpretiert, aber die von einer ganzen Reihe von Stars und Sternchen schon.

Es ist die Zeit, die bei den Menschen knapp ist – und jede Minute kann nur „einmal ausgegeben werden“. Wir sollten uns also nicht fragen: „Warum kommen die Menschen nicht in unsere tolle Zaubervorstellung, wir haben uns doch so viel Mühe gegeben?“, sondern: „Die Menschen könnten an diesem Samstag-Abend Tausend andere Dinge tun, was müssen wir tun, damit sie ihre Zeit bei uns investieren, damit sie bei uns kaufen und nicht bei einem anderen Anbieter?“ Das ist natürlich nicht schön, nicht mehr der Vermieter einer begehrten Wohnung zu sein, sondern einer der sehr zahlreichen Bewerber um eine solche.

Was folgt daraus? Wir müssen uns klarer werden vor uns selbst, was unser Alleinstellungsmerkmal ist (der unique selling point im Marketingsprech): Was kann man nur bei uns erleben? Wie nachhaltig ist das Erlebnis für den Kunden? Wie vielen Verwandten und Kolleginnen und Kollegen kann er von der Zaubervorstellung erzählen? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu einem Restaurantbesuch, Kabarettabend, Besuch des Altstadtfestes, …? Wie erfährt er davon, dass er seine Zeit auch bei uns investieren kann?

P.S.: Ist die Situation wirklich knallhart so, wie hier geschildert? Nein, natürlich nicht, aber als Denkmodell vielleicht ganz hilfreich.

P.P.S.: Die Situation ist für Feuerschlucker, Ballondreher, Clowns, Puppenspieler und alle anderen darstellenden Künstler genauso. Selbst bildende Künstler sind nicht frei davon, denn an Malerei interessierte Menschen müssen sich erst mal die Zeit nehmen, in eine Galerie zu gehen.