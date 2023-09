Die Zauberer-WM: Wie Quidditch, nur in echt

(10. September 2023) Alle drei Jahre findet die Weltmeisterschaft der Zauberkunst statt. Dort werden dann in verschiedenen Sparten die besten ihres Faches gekürt. Wer gewinnt, darf sich nicht nur über die Auszeichnung freuen, sondern erlebt mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen Riesen-Schub in der eigenen Zauber-Karriere.

Dieses Jahr reisten dafür hunderte Zauberkünstler und -künstlerinnen aus der ganzen Welt nach Quebec in Kanada. Es gab Workshops, bei denen man von Profis lernen konnte, gegenseitiges Vorzaubern einfach nur zum Spaß und natürlich Wettbewerbe. Die National Geographic war dabei und gibt in einem schönen Artikel einen tollen Einblick in die Veranstaltung, in der Zauberer versuchen, sich gegenseitig zu täuschen. Zu lesen ist der (englische) Text jetzt auch kostenfrei auf der Homepage der Zeitschrift. Die nächste Zauber-WM findet dann in Italien statt.