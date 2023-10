Jugendliche Begeisterung trifft auf langjährige Erfahrung

(24. September 2023) Einmal im Monat, an einem Sonntagnachmittag, stellt uns Stefan Sprenger sein Wohnzimmer und seine Zeit für das mit Begeisterung erwartete Anwärtertreffen zur Verfügung. Hier treffen sich Mitglieder des Ortszirkel Frankfurt mit Aspiranten der Zauberkunst, die in naher oder ferner Zukunft die Aufnahmeprüfung zum Magischen Zirkel absolvieren wollen.

Aber nicht nur Gäste und Anwärter führen ihre Kunststücke vor, sondern auch Zauberkünstler, die gerade an etwas herum tüfteln, oder sich vielleicht sogar durch eine entsprechend starke Darbietung bei dem sogenannten „Vorentscheid“ für die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst qualifizieren wollen – so auch an diesem Sonntag.

Nach jeder Performance geben sich die Anwesenden dann gegenseitig Feedback, um die Weiterentwicklung des Kunststücks, der Präsentation, der Tricktechnik und vielem anderem mehr voran zu treiben. Für Anwärter (aber auch alle anderen) kann das dann aber auch heißen, dass man dabei wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, da man es vielleicht technisch nicht sauber vorgeführt hat, dass man sich 100-mal verhaspelt hat, da „gestern alles noch Sinn ergeben hat, aber heute leider nicht mehr“, da man es für den absoluten Knaller gehalten hat, die anderen den magischen Momenten allerdings keinen „Wow“-Effekt attestieren können. So schreibt man sich (oder zumindest manche) die vielen Anregungen, Tipps, Ideen und Quellenangaben in sein kleines Ideenbüchlein und tüftelt, übt und probt zuhause damit weiter, um es beim nächsten Zirkelabend oder beim nächsten Anwärtertreffen erneut zu präsentieren (in der stillen Hoffnung, dass sich etwas im Bereich Konstruktion, Tricktechnik oder Präsentation verbessert hat – und dass dies auch bemerkt wird!).

Am heutigen Sonntag wurden Seile verlängert, verkürzt und restauriert, eine Geschichte über Houdini und eine ehrgeizige Karte erzählt, Microkarten und normale Karten eingerissen, unterschrieben, erstochen und auf magische Weise an einer Schnur aufgefädelt, sowie moderne oder vielleicht auch absurde Tarotkarten über die Geheimnisse eines Gastes befragt.

In meinem Ideenbuch steht diesmal als erste Anregung: Astro-TV gucken! Was man nicht alles unternimmt, um eine Idee voran zu bringen…