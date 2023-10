Alle drei Jahre finden die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst statt. Doch nicht jeder dahergelaufene Wundermacher darf daran teilnehmen. Eine Teilnahme muss sich erst verdient werden; man muss sich qualifizieren. Dieses Halbfinale wird in Zauberkreisen „Vorentscheidung“ genannt und eine eben solche stand dieses Jahr wieder an.

Der Wallfahrtsort Kevelaer wurde vom 12.10. bis zum 15.10. zur Pilgerstätte für Zauberkünstler und somit kurzerhand zur „Megacity der Zauberkunst“. Einen passenderen Ort für einen Zauberkongress hätte man nicht wählen können, denn in Kevelaer sollen sich einige von der Kirche anerkannte Wunder zugetragen haben. Zugegeben handelt es sich bei diesen Wundern eher um Wunderheilungen als um Kartentricks. Letzteres jedoch wurde im schönen Bühnenhaus von Kevelaer an besagtem Wochenende vielfach präsentiert.

Zwei unserer Mitglieder stellten sich dem Duell der Magier und erlangten eine Platzierung. Carsten Skill und sein Sohn Felix erreichten gemeinsam einen zweiten Platz in der Sparte „Zauberkunst für Kinder“. Ein dritter Platz in der Sparte „Kartenkunst“ wurde von Tatto Ota belegt. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für die Deutschen Meisterschaften 2024 in Lübeck!

Unser Mitglied Michelle Spillner trat in der Gala-Show auf und wurde vom Vorstand des Magischen Zirkel Deutschlands zum Ehrenmitglied ernannt. Auch dafür gratulieren wir recht herzlich!