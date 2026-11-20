(18. November 2026) Nachdem die erste Mikromagica im März bereits für große Begeisterung gesorgt hatte, ging die Veranstaltung am vergangenen Mittwoch an der Pestalozzischule Idstein in die zweite Runde. Und das Interesse war erneut riesig: Bereits nach knapp zehn Tagen waren sämtliche Plätze reserviert, sodass sich rund 120 Gäste aus Idstein und Umgebung auf einen weiteren Abend voller magischer Momente freuen durften. Veranstaltet wurde die Mikromagica wieder gemeinsam von der Pestalozzischule Idstein, der Hospizstiftung Idsteiner Land und dem Magischen Zirkel Frankfurt.

Auch am bewährten Konzept wurde festgehalten: Vier Zauberkünstler, vier Räume und vier Zuschauergruppen mit jeweils etwa 25 bis 30 Personen, die im Laufe des Abends von Raum zu Raum wechselten. So kam jeder Gast in den Genuss aller vier Darbietungen und konnte dabei Zauberkunst aus nächster Nähe erleben – ohne große Bühne oder doppelten Boden.

Für die magischen Momente sorgten diesmal Andreas Fleckenstein, Michael Draeger und Lennard Fabricius vom Ortszirkel Frankfurt sowie Hannes Freytag vom Ortszirkel Mainz-Wiesbaden. Andreas präsentierte mit seinem „Frosch-Prinzen“ ein Kartenkunststück der ganz anderen Art, nachdem er bereits alle Anwesenden (inklusive der anwesenden Zauberkollegen) mit einer geisterhaften Holzkiste bereits ins Land des absolut Unmöglichen geführt hatte. Michael ließ eine lediglich gedachte Münze in einem Geldbeutel erscheinen, woraufhin er ganz nonchalant ein komplett absurdes Weihnachtsmenü der Zuschauerinnen und Zuschauer vorhersagte. Lennard demonstrierte auf seine unnachahmlich trockene Art seine – angeblich!? – vizeeuropameisterliche Polyesterhypnose und zeigte außerdem, wie sich eine unterschriebene Spielkarte mithilfe einer Fernbedienung kontrollieren und sogar teleportieren lässt. Hannes, eigentlich aus dem Ortzirkel Mainz-Wiesbaden (aber man munkelt, er gehöre zur Familie) bewirkte, dass sich chaotisch gemischte Spielkarten bis auf die gesuchte Karte – quasi triumphal – wieder ordneten, wonach er sich von seinem Publikum vollständig umringen ließ, um anschließend silberne Dollarmünzen durch eine solide Tischplatte wandern zu lassen. Ob Karten, Münzen oder ungewöhnliche Requisiten – für gute Unterhaltung, viel zu lachen und noch mehr zum Staunen über scheinbar kleine und große Wunder wurde jedenfalls reichlich gesorgt.

Zwischen den einzelnen Vorführungen übernahm erneut die Hospizstiftung Idsteiner Land das Catering und sorgte für das leibliche Wohl der Gäste. Die Pausen boten dabei die Gelegenheit, sich über das gerade Erlebte auszutauschen, mögliche Erklärungen zu diskutieren und diese vermutlich gleich wieder zu verwerfen. Besonders erfreulich war auch diesmal die ausgesprochen herzliche, professionelle und zuverlässige Zusammenarbeit mit dem engagierten Team der Hospizstiftung, das mit viel Einsatz und gutgelaunt sehr zum Gelingen des Abends beitrug.

Durch den Abend führten Dr. Karsten Meyerhoff vom Magischen Zirkel Frankfurt, Schulleiter Philipp Naumann und Dr. Doris Ahlers von der Hospizstiftung. Neben der Unterhaltung stand natürlich auch diesmal der gute Zweck im Mittelpunkt: Alle vier Zauberkünstler verzichteten auf eine Gage, sodass die Einnahmen aus den Spenden und dem Catering vollständig dem wohltätigen Zweck und der Vereinsarbeit zugutekommen konnten.

Und auch in finanzieller Hinsicht konnte die zweite Mikromagica den Erfolg vom März noch einmal übertreffen: Insgesamt kamen durch Spenden und Catering fast 2.000 Euro zusammen – knapp 500 Euro mehr als bei der ersten Veranstaltung! Über diese beeindruckende Spendenbereitschaft freuen sich die Hospizstiftung und die beiden Ortszirkel natürlich ganz besonders.

Am Ende blieb vor allem eines: ein rundum gelungener Abend mit großartiger Stimmung, vielen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern und vielen magischen Momenten. Die zahlreichen lobenden Rückmeldungen zeigen jedenfalls, dass das Konzept der Mikromagica auch bei seiner zweiten Auflage hervorragend funktioniert hat.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, den zahlreichen Helferinnen und Helfern sowie natürlich unserem wunderbaren Publikum. Und wer weiß – vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine dritte Mikromagica. Genügend Menschen, die sich gerne wieder verzaubern lassen würden, scheint es in Idstein und Umgebung jedenfalls zu geben!