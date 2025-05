Italien – das ist Pizza, Pasta, Eis – und auch richtig gute Zauberei. Giacomo Bigliardi ist ein junger italienischer Zauberkünstler und gerade in Deutschland unterwegs, um Seminare zu geben und Zauberkollegen an seinen Ideen und Effekten teilhaben zu lassen. Zu sehen waren fast ausschließlich Kunststücke mit Karten. Dabei ging es weniger um komplizierte Techniken als darum, wie man Erlebnisse für die Zuschauer schafft. Am Ende will das natürlich jeder Zauberer auf die eine oder andere Art – und es klappt mal besser und mal schlechter. Bei Giacomo klappt es jedenfalls. Er hat Spaß beim Zaubern, das war deutlich zu spüren, und das übertrug sich auch auf das Publikum. Ein Teilnehmer fand: „Das ist Zauberei mit Karten, die ich gut finde“ – mehr gibt es nicht zu sagen.