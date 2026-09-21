Wenn man nicht alles selber macht …

(16. September 2026) … wird’s gut! Kein Wunder, mit Andreas Fleckenstein, Pit Hartling und Tatto Ota sind natürlich diesmal ausgewiesene Könner beim Kleinen Mittwoch in Oberursel am Start gewesen, ich war ausnahmsweise mal nicht vor Ort. Gut dass das Publikum dort auch mal gute Zauberer zu sehen bekommen hat, ich bin ja mehr so der Inspektor Clouseau der Zauberkunst. Dem Vernehmen nach war es – mal wieder – eine schöne Veranstaltung, was man erneut auch am Spendenaufkommen erkennen konnte. Da ziehe ich den Hut vor dem Orscheler Publikum: Die lassen sich nicht lumpen!