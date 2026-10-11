(10. Oktober 2026) Oft gehört, oft missbraucht: Die win-win-Situation. Der Zustand, der angeblich allen beteiligten Parteien gleichermaßen einen Vorteil bringt. Wenn ich manchmal so sehe, welcher individuelle Vorteil hintenrum zu einer win-win-Situation geadelt werden soll, dann fürchte ich schon fast, für die Überschrift 5€ ins Phrasenschwein zahlen zu müssen.

Aber es hilft nix: Die Mikromagica in Mainaschaff ist eine win-win-Situation. Wir (der Stephan Hübner, der David Raimicher und der Freddy Thau) hören den ganzen Abend, wie toll die Veranstaltung ist, wie bereichernd für Mainaschaff und wie sehr man sich auf das nächste Mal freut. Ich laufe rum und erzähle jedem, der nicht bei Drei auf’m Baum ist, wie toll die Auftritte in Mainaschaff für uns sind, wie zugewandt und freundlich das Publikum ist und wie es mitgeht. Na gut, dann zahle ich eben die 5€, die Veranstaltung ist es wert.