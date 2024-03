Mit Pannen umgehen

(5. März 2024) Normalerweise verraten Zauberkünstler keine Geheimnisse. Eine Ausnahmen können wir aber doch machen: Manchmal funktioniert etwas nicht so, wie es soll. Wir sind halt auch nur Menschen. Was das für eine Aufführung bedeutet, was man hätte tun können und wie sich so etwas möglichst verhindern lässt, darum ging es bei diesem Zirkelabend.

Dabei kamen eine ganze Menge Anekdoten zusammen, die deutlich machten: Eine Zaubershow – egal ob auf der Bühne oder als Close up direkt vor den Augen der Zuschauern – ist ein reichlich komplexes Unterfangen, und so sind auch die möglichen Probleme vielseitig: ein Rauchmelder, der mitten in der Veranstaltung losgeht; verstreute Gäste, die erstmal eingesammelt werden müssen, bevor es mit der Zauberei überhaupt losgehen kann; ein Kunststück, das einfach nicht funktioniert.

Es kamen viele verschiedene Situationen und Erlebnisse zur Sprache, und zusammen wurde überlegt, was in dieser Situation hätte helfen können. Was immer gut ist: viel Erfahrung, um auf unvorhergesehene Dinge besser reagieren zu können, und auch eine gute Vorbereitung, damit es möglichst gar nicht erst zu diesen Problemen kommt. Bei einem Kunststück muss natürlich die Technik sitzen, aber es lohnt sich, zumindest in Gedanken mögliche Pannen schon mal durchgespielt zu haben. Auch eine genaue Absprache mit dem Veranstalter vorab ist wichtig. Und wenn dann doch etwas schief geht, hilft die richtige Einstellung: Wir sind halt auch nur Menschen.