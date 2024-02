50 Jahre deutsches Löffelbiegen

(16. Januar 2024) Ein solides Stück Metall, das sich vor den Augen des Publikums langsam verbiegt – damit ist Uri Geller weltberühmt geworden. Vor 50 Jahren – am 17. Januar 1974 – konnte das deutsche Fernsehpublikum im ZDF zum ersten Mal live dabei sein. Es war nicht das letzte Mal, dass Löffel und Gabeln im Fernsehen verbogen wurden. Dieses schon irgendwie fernseh-historische Ereignis würdigen Oliver Welke und Oliver Kalkofe in ihrem Podcast „Kalk & Welk“, zu hören in der ARD Audiothek (ab Minute 26:10). Bei Kalkofe zuhause wurde damals sogar mitgebogen – mit der Folge, dass zwei Löffel danach „ganz leicht krumm“ waren. An Übersinnlichkeit wollen Oliver Welke und Oliver Kalkofe dennoch nicht so recht glauben. Von Schadenersatzansprüchen gegen das ZDF sah die Familie damals – anders als andere – übrigens ab. Beide werfen bei der Gelegenheit auch noch einen Blick zurück auf die Zauber-Casting-Show „The next Uri Geller“ aus dem Jahr 2008 und 2009, die bei ihnen jetzt nicht so richtig Eindruck hinterlassen hat.