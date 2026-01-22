Auftritt zu Weinen

(21. Januar 2026) Schon mal erlebt? Man sieht sich erst das zweite Mal, aber es fühlt sich an, als kenne man sich schon – naja, nicht ewig, aber schon lange. Ging mir so bei unserem Auftritt für den Verein Historischer Weinberg Mainaschaff. Den hatten wir anläßlich unserer ersten Mikromagica im Alten Rathaus in Mainaschaff kennengelernt. Dass man den Lokalmatador Florian Schädlich begrüßt, wie einen alten Bekannten nimmt so recht nicht Wunder, denn für viele der Gäste ist er ja genau das: Die haben den Florian noch mit der Rassel um den Tannenbaum toben gesehen. Aber auch ich werde fast schon unanständig freundlich behandelt, ich werde mehrfach gefragt, ob ich denn ein Wasser trinken wolle, mit viel oder wenig Kohlensäure, warm oder kalt, aus einem runden Glas oder einem eckigen, lieber jetzt oder eher später, …, und dann wiederholt sich das Prozedere nach Eröffnung des Buffets …

Wie es sich für einen Weinbergs-Verein gehört, wird das Jahr mit einer Weinprobe eröffnet im Rahmen der ein kundiger Sommelier durch acht badische Weine und einen Sekt führt. Die werden betrachtet, gerochen, beschrieben, die Rebsorte und der Ausbau werden gewürdigt und dem Kellermeister und Winzer wird die Referenz erwisen („Ein sehr netter Kerl und sehr kompetenter Winzer!“) – es sollen wohl auch vereinzelt Weine getrunken worden sein …

Und der Florian und ich spielen zu Beginn eine Nummer „von vorne“ für’s gesamte Publikum und machen dann zwischen den Verkostungen zwei Durchgänge table hopping. Und wieder ist das Publikum einfach Bombe: Die haben Spaß und die lassen das auch ihr Gesicht und ihre Hände wissen! Ich wiederhole mich: Für solche Auftritte macht man den $ch€|$$!