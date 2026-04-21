Der Alex hat’nen Vogel

(20. April 2026) Der unglückliche Gewinner des Magic Slams des Ortszirkels Frankfurt muss einen batteriebetriebenen Plastikvogel mit nach Hause nehmen, einen Plastikvogel, der bei Annäherung ein durchdringendes Gezwitscher von sich gibt. Das bedeutet, dass sich man sich am Slam beteiligt und versucht so schlecht zu sein, dass man nicht den ersten Platz macht – und der Alex Morgenthau hat da voll versagt!

Nicht nur hat er den Vogel letztes Jahr mitnehmen müssen, nein, auch in diesem Jahr hat er nichts dazugelernt, wieder den ersten Platz gemacht und das Plastikding direkt wieder eingepackt und mitgenommen: Selbst Schuld!