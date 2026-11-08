Die Vorentscheidung zur Deutschen Meisterschaft ist gerade erst vorbei, sie hat am Wochenende stattgefunden, da haben wir am Montagabend schon wieder unseren nächsten Zirkelabend und den hatten wir unter das Motto gestellt „Nachlese“. Die Vorentscheidung hat zu ganz wesentlichen Teilen der Zauberfreund Lukas Kempf organisiert und es ist unglaublich, schon am Montagabend steht der Lukas wieder im Zirkellokal und erzählt uns von den Vorausscheidungen, erzählt uns von den Schwierigkeiten, erzählt uns aber auch von den schönen Momenten, gibt uns seine Bewertung der gesamten Veranstaltung und erzählt natürlich so kleine Geschichten, wie sie im Hintergrund passiert sind, wie zum Beispiel, dass ein Künstler unangekündigt in seiner Nummer auf der Bühne eine Fackel entzündet, was eigentlich als Pyroeffekt hätte angemeldet werden müssen – und zwar war das der … nein, da schweigt des Sängers Höglichkeit natürlich. Das ist natürlich der exklusive Wissensstand der Zirkelmitglieder, die an diesem Abend da waren. Der Lukas hatte auch noch einige übrig gebliebene Materialien mit- und unter die Leute gebracht – ich sage nur Kongresstaschen und Kaffee!

Ich war etwas skeptisch, ob so eine Veranstaltung am Tag direkt nach der Vorausscheidung wirklich sinnvoll sein würde, ob da nicht noch Restarbeiten zu tun sein würden, ob der Abbau schon komplett stattgefunden haben würde, ob sich da wirklich vernünftige Gesprächsthemen ergeben haben würden. Aber das war der Fall: Das war in der Tat mal wieder ein schöner Zirkelabend!

Worauf sich der click-bait-Titel bezieht? Darauf, dass der Lukas die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer und den damit verbundenen Aufwand ein wenig zu hoch fand.