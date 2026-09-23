Fantastic, it’s plastic!

(21. September 2026) Es fängt an mit einer Achterbahn der Gefühle an, denn zuerst müssen wir über den Tod unseres ehemaligen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Wilfried Possin sprechen. Der ultimative Weggang eines Zauberfreundes beleuchtet natürlich immer besonders grell, was wir Zurückbleibende verlieren: Jeder verbindet etwas mit dem Wilfried, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Aber wir werden uns hier noch mal separat mit Wilfried und seiner Leistung für den Ortszirkel befassen.

Nach dem Tiefpunkt folgt stark kontrastierend ein Lob von zwei ehemaligen Anwärtern für ihren Coach, Stefan Sprenger: Der Freddy Thau und der Lennard Fabricius überreichen ihm eine Urkunde und das Angebot, gemeinsam eine Zauberveranstaltung zu besuchen.

Und dann kommt er, der große Moment des Andreas Fleckenstein und seiner zehn Boxen voller Tenyo-Effekte, jeder einzelne sauber in eine Plastik-Tüte verpackt: Monk approves! Und es wird ausgepackt und vorgeführt und ausgepackt und vorgeführt und ausgepackt und vorgeführt und ausgepackt und vorgeführt – und ich habe das Gefühl, dass von einem Effekt zum nächsten der Respekt vor der Leistung der Erdenker eben dieser Effekte steigt, denn viele von den Sachen sind verdammt clever. Auch der Respekt vor der Qualität der Produktion wächst, denn das Gros der Sachen mag aus Kunststoff bestehen, „billiges Plastik“ ist es sicher nicht!

Man ist sich schnell einig: Es ist schwer bis unmöglich, viele der Effekte in eine Zaubernummer zu integrieren, dazu sind die Requisiten zu abseitig – eine Basis, darauf eine leere Schachtel über die eine Plastikpyramide gestülpt wird, eine Halterung in die eine Münze gesteckt wird, die dann unter einer Abdeckung in die geschlossene Schachtel wandert. Das ist kaum in den Fluß einer Nummer zu integrieren, aber: Heiligs Blechle, die Art und Weise, in der der Effekt zustande gebracht wird ist absolut genial! So überlegt sich denn die Runde zum guten Schluß, ob es nicht fast unhaltsamer wäre, die Effekte zu enthüllen als sie zu zeigen. Aber was so ein echter Magischer-Zirkel-Zauberer ist, der läßt sich dann doch weder in die Karten noch in die Kunststoff-Kleinodien schauen.