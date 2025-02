Hey, du alte Schachtel!

(3. Februar 2025) Alles neu macht der – Februar. Zu mindestens unser Zirkellokal hat er neu gemacht, musste er notgedrungen neu machen, war doch unser bisheriges Zirkellokal, in dem wir 23 Jahre residieren durften, durch einen Wasserschaden in ein benachbarten Garage so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass eine weitere Nutzung nicht mehr möglich schien.

Das neue Zirkellokal ist eines der Vereinsheime des Kleingartenvereins Am Marbachweg und der erste Abend dort war natürlich spannend. Es lässt sich soviel sagen: Der Abend verlief unfallfrei, niemand wurde ernsthaft verletzt, Traumata hat niemand davongetragen.

Worum ging’s der Sache nach? Um einen Spezialfall des Effektes „Karte an unmöglichen Ort“, nämlich um „die „Spielkarte in irgendeine Schachtel“. „Naja gut,“ denkt man sich: „Karte wird ausgewählt, Karte verschwindet, Karte taucht in einer Schachtel wieder auf, die die ganze Zeit auf’m Tisch gelegen hat – fertig.“ So weit, so falsch – oder besser gesagt: so unvollständig. Denn was schnell klar wird: Der Plot ist offensichtlich so faszinierend, dass sich viele Zauberer daran versucht und Beiträge geliefert haben. Man staunt über die Vielfalt der Methoden, der Feinheiten und der kleinen Helferlein, die zur Hervorbringung des geschilderten Effektes ersonnen wurden.