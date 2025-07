Magie auf Weltniveau – FISM 2025 in Turin

Einige unserer Mitglieder hatten in diesem Sommer die besondere Gelegenheit, live dabei zu sein, als sich vom 14. bis 19. Juli 2025 in Turin das Who’s who der internationalen Zauberkunst versammelte. Die Stadt im Piemont war Gastgeber der FISM World Championship of Magic, dem weltweit wichtigsten Wettbewerb für professionelle Magierinnen und Magier. FISM steht für die „Fédération Internationale des Sociétés Magiques“.

Mehr als 2.000 Zauberkünstler aus über 80 Ländern kamen zusammen – und mittendrin auch eine kleine Delegation aus Frankfurt. Im Lingotto-Kongresszentrum wurden sechs Tage lang atemberaubende Bühnen- und Close-up-Acts gezeigt, neue Effekte vorgestellt, intensive Fachgespräche geführt und Kontakte aus aller Welt geknüpft.

Neben den klassischen Wettbewerbskategorien wie Manipulation, Mentalmagie oder Großillusionen gab es in diesem Jahr auch erstmals Wettbewerbe in Street Magic und Online Magic – ein deutliches Zeichen dafür, dass sich unsere Kunstform stetig weiterentwickelt.

Deutschland war mit insgesamt 13 Wettbewerbsbeiträgen stark vertreten. Herzlichen Glückwunsch an Lucas Kaminski zum Invention Award und Most Original Stage Act, an Simon Pierro zum Weltmeistertitel in Online Magic, an Nikolai Striebel zum Vizeweltmeistertitel in der Sparte General Magic und an Denis Behr zum Special Award History, Research, and Scholarship.

Neben den Wettbewerben bot das Rahmenprogramm eine Fülle an Vorträgen, Shows und Händlerständen – ein wahres Paradies für alle, die sich intensiv mit der Zauberkunst beschäftigen. Unsere Mitglieder kamen mit neuen Ideen, Inspiration und einem Koffer voller Eindrücke zurück – und sicher auch mit ein paar neuen Requisiten.

Das Bild entstand übrigens auf der White Night im Palast von Venaria Reale; ein Highlight des Kongresses.