(15. Juni 2026) Der talentierte Herr Rudolph (https://toby-show.de/) hält ein Seminar bei uns und der Sommerabend ist lau und sonnendurchflutet und der sympathische Toby sagt: „Komm, lass uns draußen machen …“. So findet denn der erste Teil des Seminars im Freien statt, der zweite gesunkener Temperaturen wegen überdacht – also drinnen, nicht wohlüberlegt …

Obgleich: Wohlüberlegt ist das schon, was uns da vorgetragen wird, geprägt durch die Erfahrung vieler, vieler Auftritte und Wettbewerbe. Und es ist äußerst unterhaltsam: Man schaut nach einer Viertelstunde das erste Mal auf die Uhr und stellt fest, dass schon 90 Minuten vergangen sind! Die Requisiten wechseln schnell: Sand, Münzen, eine Kerze, ein Geldschein, ein Kartenspiel, ein Glas Bier (gefüllt) – und eine Tomate (Bio). En passant gibt es Tiefgründiges zu Themen wie Haltung, Umgang mit Zuschauern und Zuschauerinnen, Humor und stocklines und einiges mehr – vieles davon zielt auf die Entstaubung der Zauberkunst, vieles davon ist leicht zu verstehen und schnell umzusetzen. Ich persönlich freue mich ja immer wie Bolle, wenn jemand sich nicht nur um Griffe und Mechanik kümmert, sondern auch um die Frage, wie Zauberei als darstellende Kunst so gesehen wird vom Publikum.

P.S.: Für die bedauernwerten Nachgeborenen, die die Lautäußerungen von Britney Spears oder Ikke Hüftgold für Musik halten, sei darauf hingewiesen, dass sich der Titel natürlich auf den Hitsong „Summer in the city“ von den Lovin‘ Spoonful bezieht, zum Beispiel hier nachzuhören.