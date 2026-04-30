Too much of a good thing can be wonderful!

(22. April 2026) Wenn wir nach Oberursel kommen und die Mikromagica spielen, ist das mittlerweile ein absolutes Heimspiel – und das haben wir zu ganz wesentlichen Teilen dem Kunstgriff und der Windrose zu verdanken, aber …

… schon auch dem Publikum – und das ist ein Wiederholungstäter. Will sagen: Die Zuschauer kommen wieder und ein besseres Kompliment kann man sich natürlich nicht wünschen, aber …

… das wird langsam aber sicher auch zu einem Luxusproblem, denn die Anzahl der Zauberfreunde, die an Mikromagicas teilnehmen wollen, ist genausowenig unendlich, wie die Anzahl der Kunststücke in deren Repertoire. Wir müssen mittlerweile echt aufpassen, nicht den selben Leuten die selben Effekte zu zeigen. Wie war das noch? Der Profi zeigt immer anderen Leuten die selben Kunststücke, der Amateur zeigt immer den selben Leuten andere Kunststücke. Darüber werden wir uns insbesondere im Interesse des ausgesucht fabelhaften Publikums in Oberursel Gedanken machen müssen.

P.S.: Den Titel habe ich übrigens bei Mae West geklaut, eine der frühen femmes fatales von Hollywood.