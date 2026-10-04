Zum Tod von Wilfried Possin

Liebe Mitglieder,

am 17. September 2026 ist unser Ehrenvorsitzender Wilfried Possin verstorben. Diese Nachricht macht uns traurig, denn mit Wilfried verlieren wir nicht nur einen langjährigen Wegbegleiter und Gestalter unseres Vereins, sondern einen Menschen, der uns mit seiner Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten und seiner unerschöpflichen Neugier beeindruckt hat.

Wilfried war ein Mann mit vielen Talenten. Auf der Bühne verstand er es, Menschen zum Staunen und Lachen zu bringen. Als Trickentwickler konnte er seine Kreativität ausleben. Als Gedächtnistrainer beschäftigte er sich mit den Möglichkeiten unseres Geistes, und als Deutscher Backgammonmeister bewies er auch auf einem ganz anderen Gebiet sein vielfältiges Können. Was ihn dabei besonders auszeichnete, war vor allem die Begeisterung, mit der er sich immer wieder auf Neues einließ. Wilfried hatte sich etwas bewahrt, das nicht selbstverständlich ist: die echte Neugier auf die Welt und auf die Menschen, die ihm begegneten.

Von 1999 bis 2008 führte Wilfried als Vorsitzender den Magischen Zirkel Frankfurt am Main. In dieser Zeit hat er unseren Verein entscheidend geprägt und in eine moderne, aktive Phase geführt. Er hat neue Impulse gesetzt, Talente gefördert und die Zauberkunst lebendig gehalten. Wilfried hörte zu, dachte mit und gab Rückmeldungen, die uns weiter brachten. Sein Feedback war wertvoll, weil es ehrlich, konstruktiv und von echtem Interesse geprägt war. Für viele von uns war er damit auch ein Vorbild. Seine Haltung hat unseren Verein bereichert und wird uns auch über seinen Tod hinaus in Erinnerung bleiben.

Auch nach seiner Zeit als Vorsitzender blieb Wilfried unserem Verein verbunden. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden war Ausdruck unserer Wertschätzung für das, was er für den Magischen Zirkel Frankfurt geleistet hat.

Nun müssen wir Abschied nehmen. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, für seine Ideen, seine Impulse und die vielen Erinnerungen, die uns mit ihm verbinden. Wir werden Wilfried vermissen – als Zauberkünstler, als Gesprächspartner und als Menschen, der uns immer wieder daran erinnert hat, wie viel es noch zu entdecken gibt.

Unsere Gedanken sind bei allen, die ihm nahestanden. Ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

Die Beerdigung findet am Freitag, den 23. Oktober 2026, um 13:30 Uhr auf dem Frankfurter Südfriedhof statt.

Lieber Wilfried, danke für alles, was Du unserem Verein und uns persönlich gegeben hast. Wir werden Dich in guter Erinnerung behalten.

In stillem Gedenken

Der Vorstand Magischer Zirkel Frankfurt am Main e. V.