Rolle vorwärts

(2. Februar 2026) Jeder von uns hat ganz viele Rollen im Leben: Vater, Kellner, Chef, Golfpartner, Typ in der Supermarktschlange, Mitsaunierer, … Spannend wird es immer im Leben, wenn Leute gegen den Strich der Rolle gebürstet werden, die Ihnen ansonsten in einem Kontext zuerkannt wird, wenn sich plötzlich herausstellt, dass der-/diejenige noch etwas ganz anderes ist, als alle anderen bisher gedacht und erwartet hatten.

Der Lennard Fabricius ist Anwärter bei uns, dem Ortszirkel Frankfurt, und es fehlt eigentlich nur an einem gemeinsamen Termin, um ihn im Rahmen einer Prüfung zum Mitglied mit allen Ehren und Würden zu machen. Lennard besticht durch einen fast schon dadaistischen Humor – er stellt sich im Rahmen einer Seilnummer schon mal als Vizeeuropameister der Polyester-Hypnose vor.

Und jetzt stellt sich – in Brechung seiner bisherigen Rolle – heraus, dass er ein begnadeter Bastler mit sehr profundem Wissen über Spielkarten ist! Der Zirkelabend, den er gestaltet, ist eine absolute Wucht! Statt theoretischer Vorträge wird gebastelt – es müssen nicht alle mitmachen, aber alle wollen! Aus Lennards Tasche kommt ein Gerät nach dem anderen zum Vorschein (und sein britischer Humor taucht wieder auf, als er Gerät zum Erhitzen von Thermokleber als Bügeleisen für Kleinwüchsige bezeichnet).